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Verlosung: zweimal 1 Ticket für das Hell Over Halen 2026 am 01.05. und 02.05.2026 in Halen

Einsendeschluss: 30.03.2026

Time For Metal und der Hell Over Halen e. V. verlosen zweimal 1 Ticket für das Hell Over Halen 2026 am 01.05. und 02.05.2026 in Halen.

Eventname: Hell Over Halen 2026
Bands: Black Messiah, Blutgott, Final Cry, Hiraes, Impiua Mundi, Lacrimas Profundere, Messticator, Roncrete, Scarblade,  Scherbentanz, Scythe Beast, Shoo Bee Doom, Storm Unleashed, Vanaheim
Ort: Halen
Kosten: Hellbound 2-Tages-Ticket: 76,00 € – Campingticket je Person: 11,00 €
Genre: Metal, Thrash Metal, Pagan Metal, Heavy Metal
Veranstalter: Hell Over Halen e. V.
Link: https://www.helloverhalen.de/

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 30.03.2026!

Time For Metal und der Hell Over Halen e. V.  wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss
Monday 30th of March 2026 12:00:00 AM

Teilnahmeformular: