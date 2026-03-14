Verlosung: zweimal 1 Ticket für das Hell Over Halen 2026 am 01.05. und 02.05.2026 in Halen

Time For Metal und der Hell Over Halen e. V. verlosen zweimal 1 Ticket für das Hell Over Halen 2026 am 01.05. und 02.05.2026 in Halen.

Eventname: Hell Over Halen 2026

Bands: Black Messiah, Blutgott, Final Cry, Hiraes, Impiua Mundi, Lacrimas Profundere, Messticator, Roncrete, Scarblade, Scherbentanz, Scythe Beast, Shoo Bee Doom, Storm Unleashed, Vanaheim

Ort: Halen

Kosten: Hellbound 2-Tages-Ticket: 76,00 € – Campingticket je Person: 11,00 €

Genre: Metal, Thrash Metal, Pagan Metal, Heavy Metal

Veranstalter: Hell Over Halen e. V.

Link: https://www.helloverhalen.de/

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 30.03.2026!

Time For Metal und der Hell Over Halen e. V. wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss

Monday 30th of March 2026 12:00:00 AM