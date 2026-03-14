Verlosung: zweimal 1 Ticket für das Hell Over Halen 2026 am 01.05. und 02.05.2026 in Halen

Time For Metal und der Hell Over Halen e. V. verlosen zweimal 1 Ticket für das Hell Over Halen 2026 am 01.05. und 02.05.2026 in Halen.
Eventname: Hell Over Halen 2026
Bands: Black Messiah, Blutgott, Final Cry, Hiraes, Impiua Mundi, Lacrimas Profundere, Messticator, Roncrete, Scarblade, Scherbentanz, Scythe Beast, Shoo Bee Doom, Storm Unleashed, Vanaheim
Ort: Halen
Kosten: Hellbound 2-Tages-Ticket: 76,00 € – Campingticket je Person: 11,00 €
Genre: Metal, Thrash Metal, Pagan Metal, Heavy Metal
Veranstalter: Hell Over Halen e. V.
Link: https://www.helloverhalen.de/
Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 30.03.2026!
Time For Metal und der Hell Over Halen e. V. wünschen allen Teilnehmern viel Glück!