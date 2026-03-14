Sabaton: veröffentlichen neue Single + Video „Yamato“ in Kooperation mit Onlinegame „World Of Warships“

Die Meister des Heavy Metal, Sabaton, überwinden erneut Genregrenzen. In Zusammenarbeit mit dem beliebten Online-Videospiel World Of Warships veröffentlichen die Schweden mit Yamato eine brandneue Single inkl. Musikvideo. Die Veröffentlichung erfolgt durch Better Noise Music und ist die erste Singleauskopplung seit Legends aus dem Jahr 2025 (dem ersten Album von Sabaton für das US-Label). Crossing The Rubicon (feat. Nothing More) aus dem Album war die erste Top-10-Single der Band in den Billboard Mainstream Rock Charts – auch in Deutschland kletterte der Song bis in die Top 10 der deutschen Rock Radio Charts.

Yamato ist nach dem äußerst beliebten Song Bismarck die zweite Zusammenarbeit zwischen der Band und Wargaming für das Onlinespiel World Of Warships. Zum ersten Mal ist in World Of Warships neben Dialogen von Sänger Joakim Brodén und Bassist Pär Sundström auch ein Schiff mit Sabaton-Branding verfügbar. Neben verschiedenen individuellen Gegenständen im Spiel kann Joakim Brodén das Ruder des Schiffes übernehmen, während der Standard-Kampf-Soundtrack durch Yamato oder Bismarck ersetzt wird, wodurch jede Schlacht zu einem epischen Metal-Erlebnis wird.

Yamato war der Name eines der wichtigsten japanischen Schlachtschiffe – in Japan unter größter Geheimhaltung speziell für die Kriegsführung zur See entwickelt. Die Yamato sank schließlich in der Schlacht um Okinawa im Jahr 1945.

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit World Of Warships und Wargaming drehte die Band im vergangenen Oktober in Belgrad, Serbien, das dazugehörige Musikvideo. Passenderweise zeigt es Sabaton an Bord des titelgebenden Schiffes während seines letzten Kampfes – wie es in den gnadenlosen Ozean sinkt, während die Band um ihr Leben kämpft. Wellen überschwemmen das Deck, aber jedes Bandmitglied spielt weiter auf seinem Instrument, auch wenn das Chaos die Musiker einen nach dem anderen verschlingt.

Sabaton stellten sich in der Realität einer harten Probe und mussten während der Dreharbeiten niedrigen Temperaturen und eiskaltem Wasser trotzen. Mit Hilfe von Ventilatoren blieb die Band unter Wasser. Um das Erlebnis noch zu intensivieren, trugen die Musiker Gewichte unter ihrer Bühnenkleidung, um das Gefühl des Untergangs noch realistischer machte. Unter Einhaltung strengster Sicherheitsvorschriften wurden sie dabei von professionellen Tauchern unterstützt.

Sänger Joakim Brodén spricht über den Track: „Battleships are interesting and naval stories have, from time to time, been part of the Sabaton lore. Bismarck was an exciting story for us to share and a fan favourite, and Yamato is sort of a follow-up to that song. Our former guitarist, Tommy, wrote this song while he was still in the band. We only ‚Thobbefied‘ it after guitar duties were returned to Thobbe!“

Bassist Pär Sundström ergänzt, „Bismarck was such an exciting song but it was never part of an album, and it felt that it was missing something. We always wanted to follow up on that story. Over the years, countless fans have asked us to write a song about Yamato, and we knew that that would be a natural continuation of what we started with Bismarck. We knew we wanted this song to have a totally different sound, and when Tommy was writing the music for this, we felt we had the appropriate, powerful song for this story. Once again, we are collaborating with World Of Warships, and since our worlds are so close, it just feels so natural to continue this great partnership. Together, we once again created a legendary music video!“

Bereits 2019 arbeitete die Band mit World Of Warships und Wargaming für Bismarck zusammen. Als einer der beliebtesten Songs im Repertoire von Sabaton hat Bismarck bis heute mehr als 116,8 Millionen Streams auf Spotify erzielt, während das packende Musikvideo über 107 Millionen Aufrufe verzeichnet – Tendenz steigend. Das Revolver Magazine lobte: „Sabaton has made a career by writing kickass hooks about extremely specific moments of military history, and between Wargaming’s world-class attention to detail and the band’s artillery nerdom, this was a match made in heaven.“

Sabaton live:

31.05.2026 – (PL) Gdansk, Ergo Arena

03.06.2026 – (CZ) Plzen, Amphitheater Lochotin

05.06.2026 – (FR) Nancy, Heavy Week-End

06.06.2026 – (DE) Nürnberg, Rock im Park

07.06.2026 – (DE) Nürburgring, Rock am Ring

10.06.2026 – (DE) Freiburg, Münsterplatz

11.06.2026 – (CH) Interlaken, Greenfield Festival

13.06.2026 – (AT) Nickelsdorf, Nova Rock

15.06.2026 – (HR) Zagreb, Velesajam, Plato Open Air

17.06.2026 – (FR) Nimes, Festival de Nimes

19.06.2026 – (FR) Clisson, Hellfest

21.06.2026 – (BE) Dessel, Graspop Metal Meeting

01.07.2026 – (ES) Viveiro, Resurrection Fest

04.07.2026 – (ES) Santa Coloma de Gramenet, Barcelona Rock Fest

05.07.2026 – (ES) Cartagena, Rock Imperium Festival

23.07.2026 – (BG) Plovdiv, BE4 Hills / Hills Of Rock

25.07.2026 – (GR) Athens, Release Athens Festival

27.07.2026 – (RO) Ghimbav, Rockstadt Extreme Fest

Freut euch auf weitere Ankündigungen der Band in Kürze.