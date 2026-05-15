Vanaheim: veröffentlichen neue, zweite Single & Lyricvideo „Eendracht Maakt Macht“

Vanaheim, eine internationale Geschichtenerzähler-Karawane, haben ihre Wurzeln im „Land der weiten Sicht“, nämlich in den Niederlanden, in der Stadt Tilburg. Seit ihrer Gründung im Jahr 2015 befindet sich das Quintett auf einer unendlichen Reise durch fremde Länder, um eigene Volksmärchen zu verbreiten.

Heute veröffentlichen Vanaheim ihre neue Single und das Lyric-Video zum Song Eendracht Maakt Macht.

„Wir wollten einen Song, der einen sofort packt, ohne langes Intro, was zu Eendracht Maakt Macht (deutsch: Einigkeit macht stark) führte. Er leitet einen durch verschiedene Stimmungen, beginnt düster und angespannt und öffnet sich dann allmählich zu eher folk-inspirierten, melodischen Passagen. Ein starkes Gefühl der Einheit stand im Mittelpunkt des Songs, da er die Geschichte von Dorfbewohnern erzählt, die sich zusammenschließen, um nach dem Müller zu suchen. Der Ijsel & Waal Chor spielt eine wesentliche Rolle – wenn man genau hinhört, kann man die Dorfbewohner singen hören“, kommentiert die Band und gibt einen tieferen Einblick in den Text: „Der Song erzählt von einem Dorf, in dem der geliebte Müller verschwunden ist. Verfolgt vom Tod seines Freundes und nachdem er gespenstische Lichter auf den Wiesen gesehen hatte, warnte er verzweifelt vor einer drohenden Gefahr. Zu seiner Frustration stießen seine Rufe auf taube Ohren, sodass er allein mit den Schrecken zurückblieb, an die niemand sonst glaubte. Als der vertraute Klang seiner Anwesenheit von einer beunruhigenden Stille abgelöst wird, schließt sich die Gemeinschaft zusammen, um ihn zu finden. Obwohl er mittlerweile zu einem zurückgezogenen Schatten seiner selbst geworden ist, getrieben von geistiger Isolation und quälenden Visionen, beschließen die Dorfbewohner dennoch, ihre Vorurteile ihm gegenüber beiseitezulassen. Sie erkennen einen verlorenen Freund wieder, der durch einschneidende Ereignisse und äußeren Druck verwandelt wurde. Während das Dorf mit Schuld und Verantwortung ringt, blicken sie mit Mitgefühl auf ihn, und die Botschaft bleibt klar: Es bedarf einer gemeinsamen Anstrengung, um diejenigen zu unterstützen, die vom Weg abgekommen sind, und sicherzustellen, dass niemand zurückgelassen wird, egal wie schwer die Last auch sein mag.“

Bereits seit den ersten beiden Eigenveröffentlichungen, einer EP im Jahr 2017 (The House Spirit) und einer LP im Jahr 2022 (Een Verloren Verhaal), richteten sich alle Augen und Ohren der Szene auf Vanaheim. Sie galten als Anwärter darauf, die goldene Ära des Folk Metal zurückzubringen und dem Genre zu seinem früheren Ruhm zu verhelfen. Een Verloren Verhaal schlug in der Szene ein wie ein Meteor und wurde von der Metal-Presse oft als Album des Jahres 2022 hervorgehoben.

Von 2023 bis 2025 trug der Hype um die Band sie auf die Bühnen großer Festivals in Europa, wie das Graspop Metal Meeting (BE), das Wacken Open Air (DE), Wave Gotik Treffen (DE) und Milagre Metaleiro (PT), und ermöglichte es ihnen, ihr Publikum zu erweitern, während sie mit Genre-Veteranen wie Manntra, Heidevolk und Ensiferum auf Tour gingen und als Vorband für Alestorm und Equilibrium auftraten.

Vanaheim haben sich den Weg ins Herz der Szene gebahnt und sind bereit, den nächsten großen Schritt zu gehen. Im Zuge ihres Erfolgs unterzeichnete die Band einen Plattenvertrag bei Fireflash Records, schloss sich mit MasterMoldMusic als Managementteam zusammen und fand in RTN Touring einen vertrauenswürdigen Partner für das Booking.

Am 4. September 2026 werden Vanaheim ihr mit Spannung erwartetes zweites Konzeptalbum veröffentlichen, das den Titel Roede Voor De Borst trägt und tragische, emotionale, aber fesselnde Geschichten erzählt. Auf dem neuen Album sind Spitzenmusiker wie Coen Janssen von Epica und Nils Fischer von Eluveitie zu hören, die den Sound der Band mit ihren Beiträgen auf allen neuen Tracks bereichert haben. Die niederländische Koryphäe in Sachen Symphonic und Melodic Metal, alias Joost van den Broek, produzierte, nahm das Album auf und mischte es ab, bevor es von der finnischen Mastering-Legende Mika Jussila in Helsinki gemastert wurde.

Roede Voor De Borst entführt den Hörer in eine fesselnde Geschichte über Reue, Verzweiflung, Hoffnung und Erlösung. Eine musikalische Reise voller Überraschungen, eingebettet in eine niederländische Kulisse des 19. Jahrhunderts, die einen tief in ein Buch unerzählter Legenden entführt. Die niederländische Sprache im Gesang verleiht diesen Songs eine emotionale Tiefgründigkeit, die jedes gesungene Wort direkt unter die Haut gehen lässt. Mit einer mitreißenden Mischung aus symphonischer Härte, eleganten, folk-inspirierten Melodien und erdigen Death-Metal-Riffs stellt Roede Voor De Borst die nächste Stufe von Vanaheim und ein neues Level des epischen Folk-Metal dar.

Vanaheim live:

16.05.2026 – Potsdam (GER) – Burgruine Schweinsburg, Dark Troll Festival

25.06.2026 – Ukmergé (LTU) – Ukmergés Kulturos Centras

26.06.2026 – Kisslegg (GER) – Aaargh Festival

03.07.2026 – Vorselaar (BE) – Na Fir Bolg

04.09.2026 – Brüggen (GER) – Bongert Open Air

Vanaheim sind:

Zino van Leerdam – Vocals

Michael van Eck – Guitar

Mike Seidel – Bass

Rikke Linssen – Violin

Bram Trommelen – Drums