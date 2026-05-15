Signum Regis: veröffentlichen den Titeltrack & Lyricvideo vom kommenden Studioalbum

Signum Regis wurden 2007 gegründet und stehen für erstklassigen melodischen Power Metal mit progressiven und symphonischen Elementen. Ihr kommendes neues und achtes Studioalbum Beyond Spacetime erscheint am 9. Oktober über ihren neuen Labelpartner Fireflash Records.

Heute veröffentlichen Signum Regis ihre zweite Single aus dem kommenden neuen Album: den Titelsong Beyond Spacetime, samt dazu passendem Lyric-Video. Der Song besticht durch den brillanten Gesang von Tasos Lazaris, der als Vokalist von Fortress Under Siege, Steel Arctus und anderen bekannt ist.

Die Band kommentiert: „Der Song ist schnell und abenteuerlich! Beyond Spacetime hat sich zu Recht seinen Platz als Titelsong des kommenden Albums verdient. Gastsänger Tasos Lazaris beweist einmal mehr, dass er ein Sänger ohne Grenzen ist – absolut phänomenal! Wir können uns gut vorstellen, dass dieser Song ein Fan-Favorit wird.“

Auf Beyond Spacetime werden verschiedene Sänger zu hören sein. Darunter ihr aktueller Vokalist Mayo Petranin, der just zur Band zurückgekehrt ist, sein einstiger Nachfolger Jota Fortinho sowie hochkarätige Namen wie Ripper Owens (ex-Judas Priest), Matt Smith (Theocracy), Ralf Scheepers (Primal Fear), Johnny Gioeli (Hardline, Axel Rudi Pell), Tasos Lazaris (Steel Arctus, White Wizzard), David Åkesson (Symphonity, Quantice), aber auch Victor Smolski (Almanac, ex-Rage), der auf der ersten Single-Veröffentlichung Throne Of Gold ein grandioses Gitarrensolo spielt.

„Wir sind so zufrieden und stolz darauf! Auch wenn die letzten drei Jahre für die Band nicht einfach waren, ist dies definitiv nicht nur ein ‚nächstes‘ Signum-Regis-Album. Wir sind eine Band, wir streben immer danach, etwas Besonderes zu schaffen – für uns und für die Fans“, kommentiert Gitarrist Filip Koluš, der das Album auch gemischt und produziert hat und eine klare Vision hatte, „dass es sich völlig von unseren üblichen Produktionen unterscheiden sollte und wir es so gestalten wollten, wie wir es als Musiker sahen. Wir sind aus unserem gewohnten Stil ausgebrochen, haben im Studio viel mit neuen Dingen experimentiert und King Rex vom Boden ins All teleportiert – was verrückt klingt, aber genau so sollte es sein!“ Das finale Mastering machte Miro Kiiski (Beast In Black, Hypocrisy u. a.), was sich ebenfalls als kluge Wahl entpuppte.

Mit der Veröffentlichung des Titelsongs enthüllen Signum Regis auch das Cover-Artwork, das von Uwe Jarling gestaltet wurde, der für seine großartigen Arbeiten mit Künstlern wie Mystic Prophecy, Heavens Gate, Grave Digger und anderen bekannt ist. Die Band ist mit dem Ergebnis mehr als zufrieden und lobt: „Uwe wird immer etwas Besonderes für uns sein! Mit Undivided hat er ein ikonisches Bild geschaffen und den Charakter, der unsere Band repräsentiert – King Rex – zum Leben erweckt. Im Vergleich zu Undivided, wo wir uns stark auf seinen Rat verlassen haben, entstand Beyond Spacetime aus einer intensiven Kommunikation, in der jedes Detail besprochen und abgestimmt wurde. Glücklicherweise hat uns Uwe während des gesamten Prozesses extrem unterstützt, und das Ergebnis ist einfach nur fantastisch! Wir sind definitiv eine Band, die das Artwork als einen sehr wichtigen Teil unserer künstlerischen Vision betrachtet. Im Laufe der Jahre hat sich dieser Ansatz nur noch verstärkt, sodass ein echter Cover-Künstler für uns zu einem absoluten Muss geworden ist.“

Signum Regis sind:

Mayo Petranin – Lead and backing vocals

Filip Koluš – Guitars

Ronnie König – Bass

Ján Tupý – Keyboards, backing vocals

Jaro Jančula – Drums