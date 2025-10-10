Hell Over Halen 2026: geben Line Up für das Open Air bekannt

Am Freitag, den 10.10.2025 ist es soweit: Wir geben die letzten fünf Bands für das Hell Over Halen (HoH) 2026 bekannt! Damit ist das Line-Up für die vierte Ausgabe des Festivals komplett – und es kann sich sehen lassen.

Mit dabei sind keine Geringeren als: Lacrimas Profundere, Blutgott, Messticator, Scherbentanz, Scarblade, Hiraes, Impiua Mundi, Storm Unleashed, Final Cry, Scythe Beast, Vanaheim, Roncrete, Black Messiah und Shoo Bee Doom.

Doch das ist noch nicht alles: Ebenfalls ab heute startet der Vorverkauf der Hellbound-Tickets (Zwei-Tages-Tickets) für nur 76 € exklusiv auf www.helloverhalen.de.

Wer schnell ist, kann sich noch bis Freitag die heiß begehrten Quick To Hell Tickets (Early Bird) für schmale 60 € sichern – solange der Vorrat reicht!

Bereitet euch auf zwei Tage voller purer Energie, harter Riffs und unvergesslicher Festivalmomente vor – das Hell Over Halen 2026 wird lauter und dunkler als je zuvor!