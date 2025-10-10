The Guilt: veröffentlichen eine neue Version von „Dance To The Revolution“

Die Live-Auftritte von The Guilt haben seit dem Beitritt von Lizzy zur Band stark zugenommen, und das Publikum fordert immer wieder Dance To The Revolution. Obwohl die Texte und Melodien stets stimmig waren, hatte Sängerin Emma Wahlgren das Gefühl, dass die frühere Version nicht die Dringlichkeit der Botschaft widerspiegelte.

„The production held it back — it didn’t match the energy I felt singing it. I had a very ambiguous relationship with the old version“, erinnert sich Emma.

Während der Sessions für das neue Album kam der Song wieder auf und verlangte nach Aufmerksamkeit. Die überarbeitete Version, die mit treibenden Drum-Machine-Beats, schärferen Synth-Hooks und einem erhöhten Tempo ausgestattet ist, trägt nun endlich das Feuer, das sie immer haben sollte.

„We are people pleasers. For the people by the people. Also, as Rosa said — if we can’t dance, it’s not our revolution“, erklären Emma und Lizzy.

Die neue Version wurde mit Alain Steffler im Cat Crossing Studio produziert, der zusätzliche Schichten von Bass-Synths hinzufügte, um den Track im aktuellen Electro-Punk-Sound von The Guilt zu verankern. Das Mastering übernahm Nikolay Evdokimov im Black Ocean Studio.

Dance To The Revolution ist mehr als nur ein Song – es ist eine Einladung. Ein Aufruf, sich zu widersetzen, während man seinen Körper bewegt, zu schreien und zu tanzen zu einem anderen Rhythmus. Zehn Jahre später fühlt sich die Botschaft schärfer und notwendiger denn je an.

Die 2025-Version von Dance To The Revolution ist am 3. Oktober 2025 erschienen und kann auf allen Plattformen gestreamt werden. Seht euch das Video hier an:

The Guilt – Live-Termine:

08.11 Oldenburg, Updreihn Festival

The Guilt – Naked Rat Tour 2026

Presented by: Ox Fanzine, Frontstage Magazine, Handwritten Mag, Festivalstalker, Tough Magazine

Powered by: Icons Creating Evil Art & Spider Promotion

23.01 – Flensburg, Volksbad

24.01 – Jena, Café Wagner

25.01 – Langenberg, KGB

27.01 – Kassel, Goldgrube

28.01 – Berlin, Schokoladen

29.01 – Dresden, Ostpol

30.01 – Wolfsburg, Sauna Club

31.01 – Oberhausen, Druckluft

02.02 – Mainz, Kulturcafé

03.02 – Hannover, Cafe Glocksee

04.02 – Karlsruhe, Alte Hackerei

05.02 – München, Glockenbachwerkstatt

06.02 – Bielefeld, Bunker Ulmenwall

07.02 – Hamburg, Hafenklang

The Guilt online:

https://www.facebook.com/theguiltsweden

https://instagram.com/theguiltsweden