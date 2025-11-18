The Guilt: veröffentlichen ihren neuen Song „Red Light“

Das schwedische Elektro-Punk-Duo The Guilt meldet sich mit Red Light zurück, das am 14. November 2025 über Icons Creating Evil Art erschienen ist – die letzte Single vor ihrem mit Spannung erwarteten neuen Album. Red Light ist ein energiegeladener, selbstironischer und unwiderstehlich tanzbarer Song, eine Ode an menschliche Dummheit und Beharrlichkeit: wie wir uns frontal in Gefahren stürzen und trotzdem weitermachen. Seht euch das Video hier an:

„Life is scary, yes?“, witzelt die Band. „Red Light is about the signs of warning, the obvious don’ts that we seek out as the dumb, adorable pieces of mammals we are. We stare right into the eye of the red light and keep going. We manage more than we think — even when we’re suffering, even when we’re just being stupid — we get on with it. Some of you might just do it for the rush though…“

Red Light basiert auf einem aggressiven Riff, das Gitarristin Lizzy zur Probe mitbrachte – von dem sie schwor, Emma würde es hassen – und wurde sofort zum Lieblingssong, sobald Emma Wahlgrens Gesang und ihr Rhythmusgefühl einsetzten. „Indeed, Emma saw red“, scherzt die Band. Was folgte, war ein Songwriting-Duell, typisch für die kreative Chemie von The Guilt: Melodie gegen Stille, düstere Stimmung gegen irrsinnige Tanzbarkeit und Synthie-Chaos im Kampf mit dem Viervierteltakt.

„Maybe Red Light is a support-song for myself“, reflektiert Emma. „Because I see a lot of red lights just waking up in the morning. I still want to go places — so I do, even if there are 500 reasons not to.“

Mit Lizzys Riff als zentralem Element stürmt Red Light mit manischer Intensität voran – eine perfekte Momentaufnahme der Welt von The Guilt, wo Trotz, Humor und Verletzlichkeit in herrlicher Unordnung nebeneinander existieren. Es ist die Rede von einer BPM-Challenge und sogar von einem Moment, in dem es während der Aufnahmen darum ging, ob man das mit der Gitarre hinter dem Kopf spielen kann; die Band verspricht, dass bald entsprechendes Videomaterial veröffentlicht wird.

