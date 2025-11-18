Enthroned: veröffentlichen neue Single „Ashen Advocacy“

Nach über drei Jahrzehnten, in denen sie die dunklen Tiefen des europäischen Black Metal geprägt haben, kehren Enthroned mit der neuen Single Ashen Advocacy zurück. Dieser Track ist die dritte Auskopplung aus ihrem bevorstehenden zwölften Studioalbum Ashspawn. Als krönendes Ritual des Albums konzipiert, entfaltet sich der Song als langsam brennender Psalm des Urteils und der Erneuerung: ein psychologisches Tribunal, in dem das Selbst zwischen Ankläger, Angeklagtem und Richter geteilt ist.

Ashen Advocacy entwickelt sich in feierlicher Steigerung: Ritualistische Percussion und mitteltönige Dissonanz bauen sich zu einer überwältigenden Klangkonflagration auf. Jeder Riff trägt die Schwere der Invocation, während die Spannung sich verdichtet, bis der Song in eine kathartische Flamme zusammenbricht. Fragmente von Melodien tauchen kurz auf, nur um von der Welle der Verzerrung verschlungen zu werden. Die eindringliche vokale Präsenz von Nornagest wechselt zwischen Invocation und Urteil und verkörpert sowohl Verdammnis als auch Befreiung. Das Ergebnis ist eine Komposition, die das Physische und Metaphysische verbindet: ein Akt der Reinigung, der durch Feuer vollzogen wird.

Das Stück destilliert den Kern von Ashspawn: Wiedergeburt durch Negation. Refrains wie „Accuser and accused, we are one in the same“ und „Through fire, we are forged anew“ dienen als Mantras der Auflösung und verwischen die Grenze zwischen Schuld und Absolution. Die wiederholte Beschwörung „Sordes Te, Egregia Sordes Te“ schließt den rituellen Kreis des Albums und markiert den Tod falscher Göttlichkeit sowie den Aufstieg des befreiten Bewusstseins aus der Asche. Ashspawn erscheint am 5. Dezember über Season Of Mist.

