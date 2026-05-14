The Dead Daisies – Live Plus Five

Die Hardrock-Supergroup The Dead Daisies wurde 2013 vom australischen Gitarristen David Lowy gegründet und entwickelte sich schnell zu einem rotierenden Allstar-Projekt mit Musikern aus Bands wie Whitesnake, Mötley Crüe, Journey oder Black Sabbath. Trotz zahlreicher Besetzungswechsel blieb der Kern stets gleich: klassischer, bluesgetränkter Hardrock mit mächtig Druck und Stadionformat. Besonders seit der Rückkehr von Sänger John Corabi knüpft die Band wieder stärker an ihre rauere, erdigere Frühphase an.

Manche Bands funktionieren im Studio hervorragend, andere explodieren erst auf der Bühne richtig. The Dead Daisies gehören ohne Zweifel zur zweiten Kategorie. Live Plus Five ist deshalb weit mehr als nur eine weitere Livescheibe im überfüllten Rockregal. Dieses Album dokumentiert eine Band, die genau dort am stärksten ist, wo Schweiß, Röhrenverstärker und Publikumsenergie aufeinandertreffen.

Der Kern der Veröffentlichung stammt vom Stonedead Festival 2025 in Großbritannien, ergänzt um fünf zusätzliche Liveaufnahmen aus Europa und den USA. Schon nach wenigen Minuten wird klar, warum die Daisies seit Jahren als eine der verlässlichsten Livebands im modernen Hardrock gelten. Der Sound ist roh, kraftvoll und angenehm ungekünstelt. Nichts wirkt steril oder überproduziert, stattdessen regiert ehrliche Bühnenenergie.

Mit Long Way To Go und Rise Up feuert die Band direkt zwei ihrer stärksten Live-Hymnen ins Publikum, bevor Songs wie Light ’Em Up oder Dead And Gone die bluesige Schlagseite der aktuellen Phase unterstreichen. Besonders stark präsentiert sich Frontmann John Corabi, dessen raue Stimme perfekt zwischen Classic Rock, Sleaze und Blues pendelt. Wo andere Sänger live abbauen, scheint Corabi erst richtig aufzudrehen.

Auch die Coverversionen funktionieren erstaunlich gut. Fortunate Son, Helter Skelter oder das herrlich rotzige Get A Haircut wirken nicht wie bloße Pflichtübungen, sondern wie ehrliche Verbeugungen vor den musikalischen Wurzeln der Band. Genau hier entsteht diese lockere Club-Atmosphäre, die Live Plus Five über weite Strecken trägt.

Die aktuelle Besetzung mit John Corabi am Mikrofon, Doug Aldrich und David Lowy an den Gitarren, Michael Devin am Bass sowie Tommy Clufetos am Schlagzeug harmoniert dabei beeindruckend souverän und liefert eine spielfreudige Performance ohne erkennbare Schwachpunkte.

Natürlich erfindet die Band den Hardrock hier nicht neu. Doch genau das ist der Punkt: Live Plus Five will keine Revolution sein, sondern eine Feier klassischer Rocktugenden, die laut, direkt und voller Leidenschaft ist.

Das Album erscheint digital im Download und Stream auf den üblichen Kanälen. Physikalisch gibt es eine CD im Digipak. Für die Vinyl-Liebhaber ist eine 2-LP limitierte Edition auf violettem Vinyl erschienen.

Hier geht es für weitere Informationen zu The Dead Daisies – Live Plus Five in unserem Time For Metal Release-Kalender.