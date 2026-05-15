Mandragora Titania: veröffentlichen „Herr Vom Riesenstein“ Videoclip

Vor einigen Monaten erschien mit In Fabulis das dritte Album der Epic Folk Metaller Mandragora Titania. Nach einer ausgedehnten Releasetour veröffentlicht das Septett nun mit Herr Vom Riesenstein vom aktuellen Album ein cineastisches Meisterwerk als Videoclip! Regie und Produktion lagen in den Händen von Florian Singer, der den Song visuell eindrucksvoll umgesetzt hat. Das aktuelle Album gibt’s überall im Handel und als limitiertes DigiPak, sowie in einem limitierten Boxset im Shop der Band.

Live-Dates:

17. Mai | Historia Caraslan, Gera

4. Juli | Collis Open Air – Rock am Teich, Gera

7. Juli | Steinberg Open Air, Hettstedt

10. Juli | MUR Open Air, Königsee

5. Sept | Bookwood Festival, Nordhausen