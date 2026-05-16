Bloodhunter: veröffentlichen Video zu Annihilator-Cover „Human Insecticide“

Nachdem die spanischen Melodic-Death-Metaller Bloodhunter erst kürzlich ihre aktuelle Single Threshold Of Hell zusammen mit Fernando Ribeiro von Moonspell präsentiert haben, legt die Band nun nach und veröffentlicht ein neues Musikvideo zu ihrer brutalen Coverversion des Annihilator-Klassikers Human Insecticide!
Der Song wird auf dem mit Spannung erwarteten kommenden Studioalbum Sons Of The Abandoned enthalten sein, das am 12. Juni über ROAR – A Division of Reigning Phoenix Music erscheint. Zusätzlich hat die Band eine Reihe von Spanien-Terminen als Special Guest von Crypta angekündigt. Weitere Termine – darunter hoffentlich auch Shows bei uns zulande – sollen in Kürze folgen.
Gitarrist Dani Arcos sagt über die Single:
„Es ist ein unbeschwerter, spaßiger und sehr roher Song von Annihilator, der meiner Meinung nach perfekt zu Bloodhunter passt.“
Sängerin Diva Satanica ergänzt:
„Ein Klassiker dieser Thrash-Band, der gerade angesichts der aktuellen weltpolitischen Lage sehr passend wirkt. Gleichzeitig war der Song wegen der schnellen Vocals eine echte Herausforderung, hat aber extrem Spaß gemacht!“
Bloodhunter live, w/ Crypta:
12. Juni – Madrid @ Revi Live
14. Juni – Mos @ Sala Rebullón
15. Juni – Vitoria @ Urban Rock Concept
16. Juni – Valencia @ Sala Rock City
17. Juni – Badalona @ Sala Estraperlo
