Bloodhunter: veröffentlichen Video zu neuer Single „Threshold Of Hell“ feat. Fernando Ribeiro von Moonspell

Die spanische Melodic-Death-Metal-Band Bloodhunter hat neue Details zu ihrem mit Spannung erwarteten neuen Studioalbum bekannt gegeben. Sons Of The Abandoned erscheint am 12. Juni 2026 über ROAR – A Division Of Reigning Phoenix Music, Album-Vorbestellungen sind seit heute möglich.

Begleitend zur Albumankündigung legen Bloodhunter nach und veröffentlichen ein Musikvideo zu ihrer neuesten Single Threshold Of Hell, bei der niemand Geringeres als Fernando Ribeiro von den portugiesischen Dark Metal-Legenden Moonspell als Gastsänger mitwirkt! Getragen von drückenden Riffs, einem markanten Groove, brutalen Vocals und einer dichten, düsteren Atmosphäre gewinnt der Track durch Ribeiros unverkennbare Stimme zusätzlich an Tiefe und Gewicht.

Gitarrist Dani Arcos kommentiert: „Ich denke, es ist der kompletteste Song auf dem Album. Wir haben wirklich hart daran gearbeitet, sowohl musikalisch als auch in Bezug auf die Soundeffekte, die Zusammenarbeit mit Fernando Ribeiro … und er hat außerdem einen großartigen Groove.“

Sängerin Diva Satanica ergänzt: „Es ist ein Anti-Kriegs-Song, der die Mysterien menschlichen Verhaltens seziert und zeigt, dass wir uns scheinbar überhaupt nicht weiterentwickelt haben und immer wieder die gleichen Fehler der Vergangenheit machen. Wir wollten diesen Widerspruch betonen, einen Anti-Kriegs-Song zu schreiben, aber gleichzeitig typische Klangbilder aus diesem Kontext zu verwenden, deshalb haben wir unseren eigenen militärischen Marsch erschaffen, indem wir Löffel in einem Kochtopf geschüttelt haben (es gibt sogar ein Video, wie wir das aufgenommen haben).“

„Bloodhunter ist eine wahnsinnig talentierte Band aus unserem Nachbarland Spanien“, kommentiert Fernando Ribeiro. „Ich fühle mich sehr geehrt über die Einladung und arbeite immer gerne mit großartigen Bands zusammen, die die Zukunft bestimmen werden! Threshold Of Hell sendet auch eine wichtige visuelle Botschaft und zeigt, wo wir gerade mit all den Konflikten und dem Hass stehen.“

Gegründet in Galicien, haben sich Bloodhunter durch unermüdliches Touring, einen kompromisslosen Sound und eine klare künstlerische Vision Schritt für Schritt in der internationalen Extreme-Metal-Szene etabliert. Die Band rund um Diva Satanica verbindet die Aggression des Extreme Metal mit melodischer Tiefe, Groove und einem ausgeprägten erzählerischen Anspruch und erschafft so einen Sound, der gleichermaßen brutal wie emotional aufgeladen ist.

Seit ihren Anfängen hebt sich die Band durch ihren konzeptionellen Ansatz und eine starke eigene Identität ab. Ihre Musik balanciert stets zwischen Brutalität und Atmosphäre und greift Themen wie antike Zivilisationen, Macht, menschliche Konflikte und Transzendenz auf. Über die Jahre hinweg hat sich die Band kontinuierlich weiterentwickelt, ihr Songwriting verfeinert und Genregrenzen erweitert, ohne dabei ihren aggressiven Kern zu verlieren.

Sons Of The Abandoned, produziert von Tue Madsen, markiert einen Wendepunkt in der Karriere von Bloodhunter. Es ist ihr bislang persönlichstes und ehrlichstes Album, das den Blick nach innen richtet und sich mit Identität, Verletzlichkeit, persönlichen Kämpfen und dem Preis beschäftigt, den man zahlt, wenn man seinen eigenen Weg geht. Erstmals sprechen die Texte direkt aus dem Innersten und behandeln innere Dämonen, toxische Umfelder, generationelle Entfremdung und das Gefühl, in einer von Individualismus und Oberflächlichkeit geprägten Welt verloren zu sein. Musikalisch erweitert das Album das Klangspektrum der Band deutlich: Drückende Riffs treffen auf elegante Grooves und markante melodische Passagen, während starke Kontraste das Songwriting bestimmen; Wut gegen Schönheit, Geschwindigkeit gegen Atmosphäre, Dunkelheit gegen Klarheit.

Mit Sons Of The Abandoned festigen Bloodhunter ihren Status als Band, die keine Angst davor hat, sich weiterzuentwickeln, Erwartungen zu durchbrechen und auch die eigenen Wunden offenzulegen. Dieses Album ist mehr als nur ein weiteres Extreme-Metal-Release, es ist ein Statement über Identität, Widerstand und Überleben in einer Welt, die ständig Kompromisse verlangt.

Sons Of The Abandoned Tracklist:

1. The Devil’s Own

2. The Outspoken

3. Threshold Of Hell

4. Ephemeral Youth

5. Sons Of The Abandoned

6. No One Beats Death

7. Code Aeternam

8. The Path That Never Ends

9. The Night Is Darker Before The Dawn

10. Masters Of Deceive

11. Human Insecticide

Bloodhunter sind:

Diva Satánica – Vocals

Dani Arcos – Gitarre

G. Starless – Gitarre

Adrián Perales – Drums

Fabián Tejeda – Bass