Sweet – Reincarnation

Wenn es was Neues von Sweet gibt, stehe ich direkt auf der Matte. Das gilt auch für Re-Releases, Live-Scheiben oder Best-of-Platten. Bei Sweet könnte man als Label jedes Jahr mehrere Produktionen veröffentlichen, und so sind die Verantwortlichen um die britische Rocklegende sehr aktiv. In diesem April ist vor wenigen Tagen Reincarnation neu auf die Reise geschickt worden. Seit 1989 sind die Songs erstmals wieder auf einem Album erhältlich. Passend zu den kommenden Open-Air-Shows lassen Sweet ihren einmaligen Groove aus der Anlage fliegen. Der Dinosaurier der Truppe, Andy Scott, ist wie immer mit von der Partie. Ebenfalls am Start: Der 2025 verstorbene Sänger Paul Mario Day (Iron Maiden), der damals die Songs eingespielt hat und mit diesem Silberling noch einmal hochgelebt wird.

Die große Sweet-Begeisterung

In den USA und in UK waren Sweet in den Siebzigern und Achtzigern eine absolute Hausnummer. In Deutschland wuchs das Interesse im Vergleich deutlich langsamer. Keine einzige Platzierung an der Sonne steht für Andy und Sweet zu Buche, dafür aber eine treue Fanbase, die auch das aktuelle Album Full Circle ordentlich feiert. Volle Shows und eine immer noch starke Livepräsenz sprechen für das verjüngte Line-Up, in dem Andy als Urvater fungiert. Zurück zu Reincarnation, auf dem nicht nur Paul Mario Day zu hören ist, sondern auch Mick Tucker, Phil Lanzon und Mal McNulty. Sieben nostalgische Momente und 39 Minuten Rock der ältesten Schule versüßen den stressigen Alltag. Reincarnation bleibt eine lockere Scheibe, die man in allen Lebenslagen aufdrehen kann. Mit der Single-Version von Reach Out…(I’ll Be There) startet die Scheibe, Over My Head nimmt den Schwung direkt mit auf und lässt den Laser wild über die polierte Oberfläche gleiten. Es folgen Jump The Fence und Shot Down In Flames. Als Höhepunkt schraubt sich erneut Gunner Of Love in die Gehirnwindungen. Gleiches gilt für das zweite Studio-Demo Fire In My Heart. Den Abschluss macht der Opener Reach Out…(I’ll Be There) als 12-Mix-Version.

HIER! geht es für weitere Informationen zu Sweet – Reincarnation in unserem Time For Metal Release-Kalender.