Soen: veröffentlichen neues Musikvideo zu „Axis“

Soen haben ein neues Musikvideo zu Axis veröffentlicht. Der eindringliche Track stammt vom aktuellen Album Reliance, das im Januar via Silver Lining Music erschienen ist. Die kraftvolle Metal-Hymne Axis beschäftigt sich mit dem Platz der Menschheit und wird getrieben von Martin Lopez‘ unerbittlichem, dennoch swingendem Schlagzeugspiel und imposanten Vocals von Joel Ekelöf.

“Axis is about the moment when you start to notice that the roles you’re given don’t really belong to you”, erklärt Sänger Joel Ekelöf. “It’s about stepping beyond that distance we learn to live with, and remembering there’s something stronger underneath it. The fire is already there. The question is if we’re willing to stand closer and follow it together.”

“It’s a straight-up metal anthem for those of us who refuse to pretend that the people in power actually have our best interests at heart. A musical ‚fuck-you‘ to all of them”, fügt Bandgründer und Drummer Martin Lopez hinzu.

Zum Song haben Soen ein Musikvideo gedreht, das die Intensität, Energie und Emotion des Tracks einfängt. Dafür arbeiteten sie mit dem bekannten Regisseur Patric Ullaeus. Zusammen schufen sie kraftvolle, energiegeladene Visuals, die sich auf das Wesentliche konzentrieren: Pure Performance und rohe Connection.

“The video keeps it as simple as it should be. Just us going hard, playing a song we love“, so Keyboarder und Gitarrist Lars Åhlund. “It’s a rehearsal captured through the lens of the incredible Patric Ullaeus, and it feels exactly right for a track like Axis.”

Schaut das von Patric Ullaeus gedrehte Musikvideo zu Axis hier:

Des Weiteren haben Soen eine Headline-Tour für Ende des Jahres angekündigt. Im November und Dezember wird die Band gemeinsam mit den Special Guests Tribulation und Vulkan insgesamt 24 Konzerte auf dem europäischen Festland und Großbritannien spielen, acht davon im deutschsprachigen Raum. Der Ticket-Vorverkauf startet am 17. April um 13:00 Uhr. Fans können sich auf eine einzigartige Mischung aus Kraft, Präzision und Gefühl freuen, für die Soen bei ihren Liveshows bekannt sind.

Soen Reliance Tour 2026

Special Guests: Tribulation & Vulkan

16.11.2026 – (DE) Bochum, Zeche

25.11.2026 – (CH) Pratteln, Z7

06.12.2026 – (DE) Mannheim, Alte Feuerwache

07.12.2026 – (AT) Wien, Flex

08.12.2026 – (DE) München, Backstage Werk

10.12.2026 – (DE) Berlin, Columbia Theater

12.12.2026 – (DE) Leipzig, Hellraiser

13.12.2026 – (DE) Hamburg, Uebel & Gefährlich

Im Sommer sind Soen außerdem bei folgenden Terminen live zu erleben:

02.05.2026 – (DE) Andernach Metal Days

04.07.2026 – (DE) Ballenstadt, Rockharz Festival

11.08.2026 – (DE) Aschaffenburg, Colos-Saal

12.08.2026 – (DE) Marburg, KFZ Marburg

13.08.2026 – (DE) Aachen, Musikbunker

15.08.2026 – (DE) Dinkelsbühl, Summer Breeze Open Air

16.08.2026 – (DE) Obertraubling, Eventhall Airport

Soen:

Joel Ekelöf – Vocals

Martin Lopez – Drums

Lars Enok Åhlund – Keyboards and Guitar

Cody Ford – Lead Guitar

Stefan Stenberg – Bass