Soulfly: veröffentlichen düsteres Animationsvideo zu „Favela/Dystopia“

Die aus Arizona stammenden Extreme-Metal-Pioniere Soulfly entfesseln mit Favela/Dystopia einen groovigen Kracher. Der Track, der ihrem aktuellen Album Chama entstammt, präsentiert Zyon Cavalera am Schlagzeug, der dem charakteristischen, tribal-inspirierten Sound der Band eine moderne Intensität verleiht.

Für diese visuelle Reise engagierte die Band Matt Creeptoon, der den Song durch eindringliche Animationen zum Leben erweckte. Das Video bietet eine schonungslose Darstellung des Lebens in den brasilianischen Favelas und fängt die raue Realität hinter Favela/Dystopia perfekt ein.

Seht euch das packende neue Animationsvideo zu Favela/Dystopia an – eine eindringliche Darstellung des Kampfes:

Max Cavalera sagt: “Nightmare Before Christmas meets City Of God! This video showcases the struggles of Brazilians living in the favellas, with the thrash Metal side of Soulfly’s Chama. Amazing animation by Matt Creeptoon!”

Der Ansturm geht weiter! Soulfly befinden sich auf der Zielgeraden ihrer US-Tournee und supporten die großartigen Gwar auf der The Gor-Gor Strikes Back Tour with King Parrot.

04.17.2026 Sacramento, CA @ Channel 24

04.18.2026 Los Angeles, CA @ The Belasco

04.19.2026 San Diego, CA @ House of Blues

04.20.2026 Tucson, AZ @ Rialto Theater

04.21.2026 Albuquerque, NM @ Sunshine Theater

04.23.2026 Austin, TX @ Emo’s

04.24.2026 Houston, TX @ Warehouse Live

04.25.2026 Mobile, AL @ Soul Kitchen Music Hall

04.27.2026 Chattanooga, TN @ The Signal

04.28.2026 Asheville, NC @ The Orange Peel

04.29.2026 Charlotte, NC @ The Fillmore

Soulfly online:

https://www.facebook.com/SoulflyOfficial

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