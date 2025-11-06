Soen: veröffentlichen neue Single/Video „Mercenary“ vom kommenden Album „Reliance“

Die schwedische Progressive-Metal-Band Soen hat die zweite Single Mercenary aus ihrem kommenden Studioalbum Reliance veröffentlicht, das am 16. Januar über Silver Lining Music erscheinen wird.

Das von Freakshot Film produzierte Musikvideo zu Mercenary kann hier angesehen werden:

„Mercenary is about the violence we inherit, which then sees hatred seeping into lives -and life- which in turn shapes generations“, kommentiert Sänger und Frontman Joel Ekelöf. „It also addresses betrayal, about how that can see us ‘crowning vultures into kings’”,ergänzt Gründungsmitglied und Schlagzeuger Martin Lopez. „At its heart, Mercenary speaks to the cost of belief“, fügt Ekelöf hinzu bevor Lopez bestätigt: „Musically, it carries the essence of Soen – heavy yet melodic and built on power and precision.“

Mit Reliance, ihrem siebten Studioalbum, setzen Soen, angeführt von Joel Ekelöf (Gesang) und Martin Lopez (Schlagzeug), ihre Suche nach neuen Wegen in den räumlichen Bereichen zwischen Licht und Dunkelheit, laut und leise, schwer und beruhigend fort.

Ehrlichkeit ist das zentrale Element des Songwritings des Albums, in dem emotionale Schwere und rohe Kraft ohne Kompromisse koexistieren. Diese Dualität prägt den Sound von Soen– die Bereitschaft, sich der Dunkelheit zu stellen, nicht aus Spektakel, sondern aus Wahrheit. Nirgendwo ist dieses Gleichgewicht deutlicher zu erkennen als bei Mercenary, einem Track, der das Gewicht ererbter Gewalt und die persönlichen Kosten von Überzeugungen mit unerschütterlicher Klarheit thematisiert.

Mit Lars Enok Åhlund (Keyboards & Gitarre), Cody Lee Ford (Gitarre) und Stefan Stenberg (Bass), die Schulter an Schulter mit Ekelöf und Lopez stehen, entfaltet sich die üppige, kontinuierliche Evolution des Sounds von Soen und erkundet mit einem visionären Verantwortungsbewusstsein die menschliche Psyche, das Herz und die Seele, ergänzt durch eine zusätzliche Schwere.

Soen bereiten sich auf 2026 vor, mit einer Vielzahl von Festivalauftritten und Headline-Shows, die bereits am Horizont stehen. Nach den gefeierten letzten Touren der Band können die Fans ein noch intensiveres Live-Erlebnis erwarten, während die Band ihre charakteristische Mischung aus Kraft, Präzision und Emotion auf Bühnen weltweit präsentiert. Bestätigte Festivaltermine sind wie folgt, weitere Daten und Festivalankündigungen werden bald bekannt gegeben.

2026 Shows

29.01.2026–02.02.2026 – 70000 Tons Of Metal

06.06.2026 – (DE) Plzen, Metalfest Open Air

04.07.2026 – (FI) – Joensuu, ilovaari Festival

07.08.2026 – (BE) Kortrijk, Alcatraz Festival

14.08.2026 – (FR) Carhaix, Motocultor Festival

15.08.2026 – (DE) Dinkelsbühl, Summer Breeze Open Air

28.–30.08.2026 – (RO) Campulung Muscel, Posada Rock Festival

Reliance erscheint am 16. Januar 2025 über Silver Lining Music. Erhältlich als CD, 12″-Vinyl-Album in Schwarz und verschiedenen Farbvarianten, als Download sowie in speziellen D2C-Produkten und Bundles. Mehr Informationen findet ihr hier:

www.facebook.com/SOENMusic

www.instagram.com/SOENmusic