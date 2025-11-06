The Prophecy 23: veröffentlichen Video zu „Fresh Metal Fights Fascism“

Die deutschen Crossover-Thrasher The Prophecy 23 sind zurück mit ihrer neuen Single und dem Video Fresh Metal Fights Fascism – ein kurzer, kraftvoller Schlag gegen Hass, angetrieben von schweren Riffs und voller Überzeugung.

Seht euch das Video zu Fresh Metal Fights Fascism hier an:

Als direkte Stellungnahme gegen Faschismus und Rassismus fängt Fresh Metal Fights Fascism die charakteristische „Fresh Metal“-Energie der Band ein – eine rohe, ungeschönte Mischung aus Thrash, Death und Punk, die sowohl lyrisch als auch musikalisch hart zuschlägt. Der Track verkörpert Rebellion und Einheit, prangert Intoleranz an und feiert gleichzeitig Individualität, Freiheit und Solidarität innerhalb der Metal-Community.

„This song is a short, fierce punch against hate — clear anti-fascist and anti-racist messaging, backed by heavy riffs and full conviction“, sagt Sänger und Gitarrist Hannes Klopprogge.

Mit Fresh Metal Fights Fascism beweisen The Prophecy 23 einmal mehr, dass Metal nicht nur Unterhaltung ist – es ist eine Waffe gegen Ignoranz, eine Feier des Lebens und ein Aufruf, gemeinsam stark zu stehen. Die Single stammt von ihrem neuesten Album Mosh O‘ Clock (Massacre Records). Fresh Metal Fights Fascism verstärkt die Identität von The Prophecy 23 als eine der furchtlosesten und lautstärksten Stimmen im modernen Thrash.

Aufgenommen, co-produziert, gemischt und gemastert von Kai Stahlenberg in den Kohlekeller Studios (Powerwolf, Electric Callboy, Kanonenfieber), liefert der Track die gleiche massive, rohe Energie, die das neueste Album der Band prägt.

Mehr Informationen zu The Prophecy 23 (inklusive der Tourdaten 2025/2026) und ihrem neuen Album Mosh O‘ Clock findet ihr hier:

