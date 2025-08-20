The Prophecy 23: haben ihr neues Album „Mosh O’Clock“ veröffentlicht

Mit Mosh O’Clock etablieren The Prophecy 23 ihren ganz eigenen Stil: Fresh Metal – eine wilde Mischung aus Thrash, Death und Punk, die erstmals auf dem letzten Album zelebriert wurde und nun ein neues Level erreicht.

Ihr letztes Album Fresh Metal stieg unerwartet in die offiziellen deutschen Albumcharts ein – ein Meilenstein, der die Band beflügelte. Doch anstatt ihren Sound zu mildern, nahm sich die deutsche Band dies als Herausforderung, um noch mehr Gas zu geben. Mosh O’Clock ist ihr bisher härtestes, schnellstes und aggressivstes Studioalbum – und dennoch voller Humor und Attitüde, die sie so einzigartig machen.

Die Band schrieb für ihr neues Werk über 20 Songs. Bei einem speziellen Demo-Listening-Event wählten ihre Fans schließlich die 13 Songs aus, die endgültigen auf dem Longplayer landen sollten. Während des Events kamen die Fans sogar ins Studio, um den Chor für den Titelsong aufzunehmen.

Das Songwriting ist straffer, die Riffs brutaler und die Produktion knackig und kraftvoll. Es ist nicht überproduziert – Mosh O’Clock behält seine raue Kante und Härte, bleibt aber extrem kompakt und klar. Aufgenommen, co-produziert, gemischt und gemastert von Kai Stahlenberg in den Kohlekeller Studios – bekannt für Top-Alben – klingt dieses Album massiv und frisch.

Seht euch das Video zum Titeltrack Mosh O’Clock hier an:

Obwohl es kein Konzeptalbum ist, zieht sich ein klares Thema durch den Longplayer: Leben ohne Grenzen, Widerstand gegen Ungerechtigkeit und die Akzeptanz von Chaos und Gemeinschaft. Von scharfen Appellen gegen Faschismus bis hin zu wilden Feierlichkeiten der Freundschaft – die Texte sind hart, deutlich und wahrhaftig.

Wer auf Thrash, Death, Punk und wilde Party steht, weiß, was jetzt angesagt ist: Es ist „Mosh O’Clock“.

Die Trackliste von Mosh O’Clock findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

The Prophecy 23 live:

30.08.2025 Bad Wörishofen, Forest Metal Festival

19.09.2025 Amsterdam, Cave

20.09.2025 Hamm, Ragers Elite Festival

18.10.2025 Speyer, Halle 101

07.11.2025 Hamburg, Bambi Galore

08.11.2025 Berlin, Reset Club

28.11.2025 Essen, Turock

23.12.2025 Rottenburg, Klause

07.03.2026 Mannheim, 7er

The Prophecy 23 sind:

Hannes Klopprogge – Gesang, Gitarre

Luca Micelli – Gesang

Phil Butcher – Gitarre

Jackson Fleck – Bass

Theo Berberig – Schlagzeug

The Prophecy 23 online:

www.instagram.com/theprophecy23

www.facebook.com/theprophecy23