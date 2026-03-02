The Prophecy 23 – Mosh O‘Clock

Frei nach dem Motto From The Basement To The Pit der Freshmetaller The Prophecy 23 hole ich nach 23 + X Wochen das im Trubel der Wirrungen untergegangene Review der Jubiläumsscheibe Mosh O’Clock aus dem Keller und schmeiße meine Meinung in den Pit. Das Geburtstags-Album der Mannheimer Jungs zum mittlerweile 23-jährigen Bestehen wurde bereits im August 2025 mit einer fetten Release-Show auf dem Summer Breeze veröffentlicht und hat auch prompt den Sprung in die offiziellen deutschen Albumcharts auf Platz 44 und damit 23 Plätze besser als das Vorgängerwerk geschafft.

Die lasergrüne Truppe festigt mit Mosh O’Clock ihren ganz eigenen Fresh-Metal-Stil weiter. Die auf dem letzten Album erstmals namentlich genannte wilde Mischung aus Thrash, Death und Punk weiß den Hörer wieder einmal von Song eins an mitzureißen und zimmert mir direkt ein befriedigtes Grinsen in die Mundwinkel. Die Mannheimer Jungs bleiben ihrem über die Jahre erarbeiteten Stil treu und schmettern uns kraftvolle, zum Feiern animierende Songs um die Ohren.

Zwar kein Konzept, aber ein Leitfaden

Obwohl es kein Konzeptalbum ist, zieht sich eine klare Thematik durch das Werk: vom Leben ohne Grenzen wie im Opener Chill ’Em All oder dem von Steelguitar-Sound begleiteten Welcome To The Blast Beach, über den Kampf mit mentalen Problemen und Burnout bis hin zum Feiern von Freundschaft und Gemeinschaft. Die Truppe um Bandkopf Hannes Klopprogge scheut sich vor keinem Thema. Auch den heute so wichtigen Aufruf gegen die Gefahren des wieder salonfähig gewordenen Faschismus prangern die Prophecy-Jungs mit Fresh Metal Fights Fascism gewohnt hart und wahr an und sprechen mir damit aus der Seele.

Alltagsprobleme und Alltagsspaß

Die Lieder des Quintetts handeln von alltäglichen Problemen und Dingen, die viele von uns bestimmt auch immer wieder beschäftigen. Wer hat nicht auch schon mit seinem Lebensentwurf gehadert, wenn man gefühlt in den Mühlen des Alltags festhing und nicht aus dem Hamsterrad herausbrechen konnte? Work Eat Sleep Repeat beschreibt genau dieses Phänomen, während im weiteren Verlauf mit Forever 23 die Freundschaft und das Zusammenfeiern zelebriert werden. Bei letztgenanntem Stück holten sich die Jungs auch viele ihrer ehemaligen Bandmitglieder, die sie in der 23-jährigen Bandgeschichte aus privaten oder beruflichen Gründen verlassen mussten, zur Unterstützung zurück. Eine schöne Betonung der Freundschaft, die alle aktuellen und bisherigen Mitglieder von The Prophecy 23 verbindet.

Songauswahl mal anders

Die Band schrieb über 20 Songs für dieses Album, über welche die Fans bei einer besonderen Demo-Hörveranstaltung abstimmen konnten. Auch wir durften damals dabei sein und sind nun mit den anderen Fans ebenfalls in den Chorgesängen auf der Scheibe zu hören. Die damals ausgewählten 13 Songs finden sich nun auf dem finalen Album, und der Erfolg der Platte spricht dafür, dass die richtige Auswahl getroffen wurde.

Mosh O’Clock ist ihr schwerstes, schnellstes und aggressivstes Album bisher – immer noch voller Humor und Attitüde, die die Musik von The Prophecy 23 so einzigartig machen. Das Songwriting ist straffer, die Riffs brutaler und die Produktion klar und kraftvoll. Es ist nicht überproduziert – Mosh O’Clock behält eine rohe Schärfe und Härte, bleibt aber straff und klar.

Wer sich noch live von der Qualität der Scheibe überzeugen möchte: Am 07.03.2026 spielen die Jungs das derzeit letzte bestätigte Live-Konzert ihrer Freshfest-Tour im traditionsreichen 7er-Club in Mannheim, also ein Heimspiel der Freshmetaller zum Tourabschluss.

