Worm: veröffentlichen neues Album „Necropalace“ über Century Media und enthüllen Teil III der „Necropalace“-Kurzfilmserie

Worm haben ihre musikalische Palette des „Necromantic Black Doom“ unermüdlich weiterentwickelt, wobei sie sich auf fast alle bedeutenden Strömungen der Extreme-Metal-Geschichte stützen – von den Höhen des symphonischen Black Metal der 90er Jahre bis hin zur Technizität des Shred Metal der 80er Jahre. Die Band aus Florida ist nur noch leistungsstärker geworden und zeigt ein grandioses Songwriting, das in der heutigen Zeit seinesgleichen sucht. Auf Necropalace ist Worm das gelungen, was viele andere in der heutigen Zeit nur versuchen können: Sie gehen rückwärts in die Zukunft.

Hier die gesamte Necropalace-Trilogie ansehen:

Zusammen mit der Veröffentlichung von Necropalace haben Worm den dritten und letzten Teil der offiziellen Musikvideo-Reihe Witchmoon – The Infernal Masquerade (feat. Marty Friedman) vorgestellt, der von Worms Phantom Slaughter über seine Produktionsfirma Nightfang Productions erstellt wurde. Über das Video sagt er: „Du wirst in die makabren Gefilde des Necropalace verführt! Die Mächte der Vorzeit rufen deinen Namen. Bald geht die Sonne über Castle Ravenblood unter und die Toten werden auferstehen. Der Graf kennt keine Gnade. Du musst vorbereitet sein, bevor die Dunkelheit dich verschlingt …“

Necropalace ist am 13.02.2026 erschienen und unser TFM-Redakteur Sascha E. hat dazu ein Review geschrieben. Sehr euch seine Meinung zu Worms neuestem Werk hier an:

