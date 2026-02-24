Worm – Necropalace

Wer die US-Amerikaner Worm bisher gerne gehört hat, wird sich beim neuen Album Necropalace vielleicht etwas wundern. Gestartet als eine Death-Doom-Band, haben sich Worm nicht nur musikalisch von ihren Wurzeln entfernt, sondern auch vom optischen Erscheinungsbild verändert. Wobei man das nicht komplett sagen kann, denn in den Songs des neuen Albums bauen sie durchaus auch wieder Parts ein, die an diese Vergangenheit erinnern. So zeigt nach einem kurzen Intro der erste und titelgebende Song Necropalace mit einer Spielzeit von zehn Minuten einen perfekten Querschnitt der neuen musikalischen Ausrichtung. Hauptaugenmerk liegt hier auf einem Black Metal, der auch aus Mitte der 90er-Jahre stammen könnte und der durch doomige Parts aufgewertet wird, die das Tempo immer wieder rausnehmen, um mit Keyboard-Melodien die Songs danach wieder bombastisch aufzubauen. Bestes Beispiel hierfür ist der Song Dragon Dreams, der sich so aufbaut, dass er in eine Melodie gipfelt, die süchtig macht. Wenn man das Intro abzieht, hat das Album mit sechs Songs eine Spielzeit von einer Stunde und ist dennoch weit davon entfernt, an irgendeiner Stelle langweilig zu werden. Alle Songs sind so aufgebaut und strukturiert, dass sie immer wieder für Abwechslung sorgen und dabei aber nie überladen wirken. Man könnte darüber streiten, ob die neue Darstellung der Band mit Videos, die an Filme des Hammer Studios der 70er-Jahre erinnern, das neue gesamte Erscheinungsbild, die eigene Darstellung bei Interviews etc. eventuell etwas zu viel sein könnte, aber alles in allem ist das Gesamtpaket von Worms Album Necropalace für mich absolut gelungen. Denn das neue Werk kann man nur als großartig bezeichnen. Ein Album, das von der ersten bis zur letzten Sekunde absolut Spaß macht, bei dem man sich immer wieder zurückversetzt fühlt und bei dem auch die eine oder andere kitschige Keyboard-Melodie für ein Grinsen beim Hörer sorgen wird.

