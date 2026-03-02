Beartooth: präsentieren neue Single „Free“

Beartooth kehren mit einer neuen Single zurück: Free ist ein Song voller Energie, laut und mitreißend zugleich. Der Titel wurde gemeinsam mit Jordan Fish geschrieben und produziert und ist sowohl die erste neue Musik der Band seit 2023 als auch der Beginn einer mutigen neuen Ära nachdem sie bei Fearless Records unterschrieben haben. Der Song erscheint, während sie als Support für Bad Omens auf Nordamerika-Tournee sind.

Seht euch das Video von Meg Gamez hier an:

Während frühere Alben vom Überleben handelten, markiert Free einen Wendepunkt und hält einen Moment der Klarheit inmitten des Chaos fest. Caleb Shomo, Frontmann von Beartooth, erklärt: „Free ist der Beginn eines neuen Kapitels in meiner Musik und meinem Leben. Das emotionale Auf und Ab des Lebens kann manchmal sehr kompliziert sein. An einem einzigen Tag kann man sowohl pure Angst als auch pure Freude erleben. Dieser Song gibt einen Vorgeschmack auf das nächste Beartooth-Album, das wahrscheinlich die ehrlichste Darstellung meiner Seele sein wird, die ich je schaffen werde.“

Shomo fügt hinzu: „Fearless hat mich als Künstler auf eine Weise gestärkt, wie ich es noch nie erlebt habe. Sie alle lieben wirklich, was sie tun, und das zeigt sich in ihrer Arbeit. Sie gehen ihrer Arbeit mit Bescheidenheit und einer großen Freude nach. Letztendlich geht es ihnen um die Musik und darum, die beteiligten Menschen zu unterstützen. Ihre Fähigkeit, diese Unterstützung sowohl auf Künstler als auch auf Zuhörer auszuweiten, ist wirklich wunderschön, und ich könnte nicht stolzer sein, einen Vertrag mit Fearless zu unterschreiben.”

Andy Serrao, Präsident von Fearless Records, erklärt: „Fearless Records ist stolz darauf, Beartooth im Team zu haben. Wir haben ihre Entwicklung seit vielen Jahren als Fans verfolgt und freuen uns nun, Partner zu sein. Free ist der perfekte Start in dieses neue Kapitel.“

Nach mehr als einem Jahrzehnt Karriere weltweit haben Beartooth jahrelang rohe, ungefilterte Emotionen in Musik umgesetzt, die Millionen von Menschen anspricht. Mit neuer Musik und einem neuen Label nutzt die Band nun diesen Schwung, um als direkte Support-Band für Bad Omens auf deren Nordamerika-Tournee in die Arenen zu kommen. Die Tournee begann am 22. Februar in Salt Lake City und führt am 10. März zum Prudential Center in Newark, New Jersey, und am 26. März zum Kia Forum in Los Angeles, bevor sie am folgenden Abend in der Oakland Arena in Oakland, Kalifornien, endet.

Beartooth online:

https://www.instagram.com/beartoothband/