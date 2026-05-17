Erdve: veröffentlichen den Titelsongs ihres kommenden Albums „Epigrama“

Die litauische Experimental-Metal-Band Erdve veröffentlicht Epigrama – den Titeltrack ihres kommenden dritten Albums Epigrama. Der Song wird von einem Visualizer begleitet und folgt auf die vorangegangenen Singles Nyra und Ydos; gemeinsam zeichnen die Titel den konzeptuellen Bogen des Albums nach – von Trauer und moralischem Verfall hin zu einer existenziellen Abrechnung.

Hier geht es zum Visualizer für Epigrama:

Epigrama artikuliert den philosophischen Kern der Platte. Während Nyra den erstickenden Kreislauf unbewältigter Trauer nachzeichnete und Ydos den zersetzenden Prozess des Bedauerns bis hin zur Stagnation kartografierte, wendet sich der Titeltrack nun der Rechenschaftspflicht zu: Jede Entscheidung – oder auch das Ausbleiben einer Entscheidung – zieht eine unvermeidliche Schuld nach sich. Der Song bewegt sich durch die Grenzen des Verstehens hindurch auf einen Punkt zu, an dem Klarheit und Wahnsinn ununterscheidbar werden, und rahmt dabei die Entropie als eine vorherrschende moralische Grundbedingung ein.

Epigrama erscheint am 29. Mai via Season Of Mist. Mehr Informationen findet ihr hier:

Erdve online:

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