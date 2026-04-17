Erdve: veröffentlichen neue Single/Video „Ydos“

Die experimentelle Metal-Band Erdve aus Vilnius hat Ydos veröffentlicht, die zweite Single aus ihrem kommenden Album Epigrama, das am 29. Mai 2026 über Season Of Mist erscheint. Der Song wird von einem offiziellen Musikvideo begleitet, das ab sofort hier verfügbar ist:

Ydos folgt auf die erste Single der Band, Nyra, und führt den thematischen Bogen von Epigrama fort, einem Album, das sich um Entropie, psychische Erosion und die Last ungelöster Reue dreht. Während Nyra Trauer als Gefangenschaft thematisierte, dringt Ydos tiefer in die Zersetzung ein. Reue breitet sich zu moralischem Verfall aus, Handlungsfähigkeit schwindet und Selbstzweifel verfestigen sich zu etwas, das der Selbstzerstörung nahekommt. Der Song spricht von der Schwäche, sich der Wahrheit zu stellen, von Scham und der Unfähigkeit, sich selbst zu verurteilen – ein Abstieg aus der Stagnation in das, was die Band als das allmähliche Erlöschen des letzten Funkens Leben beschreibt.

Vaitojimas legte den Grundstein; Savigaila rüttelte daran, bis etwas brach. Was folgte, war kein nächster Schritt, sondern eine bewusste Pause, ein Abstand vom Lärm, um zu fragen, wozu die Musik eigentlich diente und was sie werden musste, um eine wahre Bedeutung zu erlangen.

Epigrama ist die Antwort auf diese Frage, wenn auch keine angenehme. Acht Tracks, 42 Minuten, jeder Klang mit der Sorgfalt gewählt, die nur entsteht, wenn man durch Versuch und Irrtum gelernt hat, kompromisslos zu kreieren. Die Band hat es selbst geschrieben, aufgenommen, gemischt, gemastert, fotografiert und gestaltet, denn die Alternative, auch nur einen Teil davon jemand anderem zu überlassen, wäre ein Verrat an allem gewesen, worum es auf dem Album geht. Verantwortung zieht sich wie ein roter Faden durch das Werk.

Mehr Informationen zu Erdve und ihrem kommenden Album Epigrama findet ihr hier:

Erdve online:

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