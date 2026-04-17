Insight After Doomsday: die neue Single „The Big Lie“ erschien im März 2026

Insight After Doomsday bleiben ihrer Linie treu: Seit ihren Anfängen im Jahr 2000 steht die Band für originelle Rock- und Metal-Musik ohne stilistische Grenzen. Dabei setzen sie bewusst auf Weiterentwicklung statt Wiederholung.

Ihr Sound verbindet Einflüsse von melodischem Death Metal (u. a. In Flames, Soilwork) mit progressiven Elementen sowie modernen und elektronischen Klangfarben.

Mit der neuen Single The Big Lie schlagen sie ein weiteres Kapitel auf. Der Song kombiniert kraftvolle Riffs, Melodie und eine klare, energiegeladene Produktion. Aufgenommen wurde er in den IADStudios in Barcelona, produziert von José Fernández und Ricardo Estrada.

Weiter News findet ihr HIER!