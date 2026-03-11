Erdve: kündigen neues Album „Epigrama“ an

Die litauische Experimental-Metal-Band Erdve kündigt die Veröffentlichung ihres dritten Albums Epigrama an. Das Werk untersucht psychischen Verfall, Reue und die unumkehrbaren Folgen von Entscheidungen. Die Band, die aus Vilnius stammt und seit 2016 aktiv ist, legte mit Vaitojimas den Grundstein für ihren Sound und verfeinerte ihre Klangsprache auf Savigaila (2021).

Nach einer Phase der Reflexion und Neuausrichtung markiert Epigrama ein bewusstes neues Kapitel, das Erdves Ansatz in Komposition, Atmosphäre und konzeptioneller Kohärenz weiterentwickelt.

Epigrama basiert auf dem philosophischen Grundgerüst der Entropie. In acht eng miteinander verwobenen Kompositionen untersucht das Album Trauer, Schuld und Stagnation als strukturelle Kräfte und nicht als flüchtige Emotionen. Erinnerung, Reue und die Last ungelöster Entscheidungen häufen sich im Laufe des Albums und formen eine Landschaft, in der persönliche und moralische Grundlagen allmählich erodieren. In diesem Kontext führt Verständnis nicht zwangsläufig zu einer Lösung. Vielmehr offenbart Klarheit die stille Unausweichlichkeit der Konsequenzen.

Seit ihrem Plattenvertrag mit Season Of Mist im Jahr 2017 haben sich Erdve einen Namen für unkonventionelle Auftritte und konzeptgetriebene Experimente gemacht, darunter Konzerte in der St.-Johannes-Kirche in Vilnius und im historischen Lukiškės Gefängnis. Ihre Musik hat in der internationalen Metal-Szene große Beachtung gefunden.

Mit Epigrama verfeinern Erdve diese Identität und präsentieren ihr bisher konzeptionell fokussiertestes und strukturell durchdachtestes Werk.

Epigrama – Trackliste:

Epigrama Nyra Skepsis Ydos Trukmė Svertas Raukšlės Skleistis

Epigrama erscheint am 29. Mai über Season Of Mist.

Eigenproduktion von Vaidotas Darulis & Adomas Varnelis. Abgemischt von Vaidotas Darulis & Adomas Varnelis. Gemastert von Vaidotas Darulis.

Cover-Artwork:

Fotografie: Vaidotas Darulis

Design: Vaidotas Darulis, Vainius Česnauskas, Marija Česnauskienė-Dvarionaitė

Verfügbare Formate:

CD Digipak

Digitaler Download

12-Zoll-Vinyl-Gatefold – Schwarz

12-Zoll-Farbvinyl-Gatefold – Silber, Schwarz und Weiß marmoriert

Erdve ist eine Metal-Band aus Vilnius, Litauen, die seit 2016 mit extremer Musik experimentiert. 2017 unterschrieben sie einen Plattenvertrag bei Season Of Mist, worüber später ihr Debütalbum Vaitojimas erschein. Das Album legte den Grundstein dafür, dass die Band die Grenzen ihrer Kreativität im Bereich des harten, aber atmosphärischen Metals immer weiter auslotete. Das zweites Album Savigaila erschien 2021 und präsentiert einen anderen, aggressiveren Ansatz in Komposition und Storytelling, der sich auf Intensität, Unvorhersehbarkeit und Dramatik konzentriert.

Nach dem zweiten Album nahm sich die Band Zeit, ihre Beziehung zur Musik neu zu entdecken und die Elemente zu identifizieren, die ihre Zukunftsvision am authentischsten vermitteln würden. Diese Idee greift ihr 2026 erschienenes Album Epigrama auf, das einen vertrauten, aber dennoch grundlegend anderen Ansatz für das Experimentieren innerhalb der Grenzen von Heavy Metal und reflektierendem Storytelling bietet. Ziel war es, eine sorgfältige Abstimmung zwischen Musik, Texten und Soundproduktion zu schaffen, sodass jedes Element des Songs zusammenwirkt, um eine bedeutungsvolle Wirkung zu erzielen. Dieses Album markiert einen Neuanfang für Erdve – einen Prozess der Wiederentdeckung, des Experimentierens und des unverfälschten Ausdrucks.

Erdve sind:

Vaidotas Darulis – Gesang, Gitarren

Adomas Varnelis – Gitarre

Valdas Voveraitis – Schlagzeug

Karolis Urbanavičius – Bass

Erdve

https://www.instagram.com/erdve/

https://www.facebook.com/erdvelt/