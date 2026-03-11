The Who: kündigen „Live At Eden Project“ an eine historische Performance mit dem „Heart Of England Philharmonic Orchestra“

Nur wenige Bands haben die Rockmusiklandschaft mit der Wucht und Beständigkeit von The Who geprägt. Seit fast sechs Jahrzehnten hallen ihr Sound, ihr Spirit und ihre unverkennbare Energie durch Generationen und beeinflussen Künstler wie Publikum auf der ganzen Welt. Am 29.05.2026 fügt die Band ihrem Vermächtnis ein bemerkenswertes neues Kapitel hinzu – mit Live at Eden Project, einer wegweisenden Live-Aufnahme, die die rohe Kraft und künstlerische Ambition ihres unvergesslichen Auftritts im Juli 2023 im legendären Eden Project in Cornwall einfängt.

Eingebettet in eine der nachhaltigsten und visuell beeindruckendsten Veranstaltungsstätten Großbritanniens – ein atemberaubendes Netzwerk aus Biomen inmitten der Landschaft Cornwalls – steht das Konzert auch für ihre anhaltende kulturelle Relevanz. Unterstützt vom Heart Of England Philharmonic Orchestra lieferten die Gründungsmitglieder Pete Townshend und Roger Daltrey eine Darbietung, die klassische Rock-Intensität mit orchestraler Größe verschmolz. Die natürlichen akustischen Eigenschaften und die geschlossenen Strukturen des Eden Project schufen eine warme, detailreiche Klangumgebung, deren Klarheit und Intimität von traditionellen Stadionkonzerten kaum erreicht wird.

Die Aufnahme spiegelt diese einzigartige Atmosphäre wider. Fans schätzen seit jeher die Konzerte von The Who an „besonderen Orten“, und das Eden Project zählt zu den denkwürdigsten – eine einmalige Verschmelzung von Musik, Umgebung und künstlerischer Vision. Die geringere Kapazität ermöglichte eine tiefere Verbindung zwischen Band und Publikum, förderte eine intensivere Interaktion, stärkere emotionale Resonanz und das Gefühl, Teil der Performance zu sein, statt sie aus der Distanz zu beobachten. Diese Intimität, kombiniert mit dem ausgefeilten orchestralen Ansatz der Band, zeigt The Who in einem prägenden Moment ihrer modernen Ära.

Live at Eden Project präsentiert zudem eine der stärksten Setlists aus der orchestralen Phase von The Who. Die Performance umfasst eine vollständige Tommy-Suite – von Overture bis We’re Not Gonna Take It – mit einer dramatischen Geschlossenheit, die frühere Darbietungen übertrifft. Neben geliebten Hymnen wie Baba O’Riley und Pinball Wizard enthält das Album selten gespielte Perlen wie Cry If You Want, Anyway, Anyhow, Anywhere und The Rock und bietet damit eine Reise durch den umfangreichen Katalog der Band, die Hits, Raritäten und orchestrale Glanzstücke mit bemerkenswerter Leichtigkeit vereint.

Mit der heutigen Ankündigung geht die Veröffentlichung der ersten Single Pinball Wizard einher, die ab sofort im Streaming und als Download verfügbar ist. Der Track liefert einen ersten Eindruck von Atmosphäre und künstlerischem Anspruch des Eden-Konzerts und fängt die Klarheit, Emotionalität und orchestrale Tiefe ein, die auch das ganze Album auszeichnen.

Die Veröffentlichung von Live at Eden Project ist der 29.05.2026. Das Album erscheint als 2CD-Digipak, als limitierte 3LP-Gatefold-Edition auf recyceltem Vinyl ohne Plastik-Schrumpffolie, als Standard-3LP-Gatefold sowie auf allen großen digitalen Plattformen. Jedes Format präsentiert die gesamte emotionale und klangliche Bandbreite eines Abends, der zu den eindrucksvollsten Momenten der jüngeren Geschichte von The Who zählt.

Lebendig, mitreißend und einzigartig intensiv – Live at Eden Project ist das maßgebliche Dokument der orchestralen Ära von The Who: eine Aufnahme, die nicht nur eine legendäre Band in Höchstform festhält, sondern auch den Geist eines Veranstaltungsortes widerspiegelt, dessen ökologisches Ethos und natürliche Schönheit das eigene Streben der Band nach Weiterentwicklung und Innovation spiegeln.

01 – Overture

02 – 1921

03 – Amazing Journey

04 – Sparks

05 – The Acid Queen

06 – Pinball Wizard

07 – We’re Not Gonna Take It

08 – Who Are You

09 – Eminence Front

10 – The Kids Are Alright

11 – You Better You Bet

12 – Anyway, Anyhow, Anywhere

13 – Substitute

14 – I Can’t Explain

15 – My Generation

16 – Cry If You Want

17 – Won’t Get Fooled Again

18 – Behind Blue Eyes

19 – The Real Me

20 – I’m One

21 – 5:15

22 – The Rock

23 – Love, Reign O’er Me

24 – Baba O’Riley