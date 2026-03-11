M.A.D. – Tourbooking: geben neue Konzerte bekannt

Acidez
09.05.2026 – Le Cateau-Cambrésis, France – Zikenstock
05.06.2026 – Emmen, The Netherlands – Pitfest
06.06.2026 – Ellendorf, Germany – Wilwarin Festival
Agnostic Front
19.06.2026 – Karlsruhe, Germany – Substage
20.06.2026 – Montreuil, France – La Marbrerie
21.06.2026 – Clisson, France – Hellfest
22.06.2026 – Lille, France – La Brat Cave
23.06.2026 – Hoogeveen, The Netherlands – Het Podium
25.06.2026 – Chemnitz, Germany – AJZ Chemnitz
26.06.2026 – Tábor, Czech Republic – Mighty Sounds
27.06.2026 – Münster, Germany – Vainstream Rockfest
28.06.2026 – Rostock, Germany – M.A.U. Club
30.06.2026 – Gothenburg, Sweden – Monument 031
02.07.2026 – Ballenstedt, Germany – RockHarz
04.07.2026 – Nürnberg, Germany – Save The Core Festival
05.07.2026 – Rotterdam, The Netherlands – Baroeg
06.07.2026 – Wolverhampton, United Kingdom – The Robin
07.07.2026 – Leeds, United Kingdom – Boom Leeds
08.07.2026 – Glasgow, United Kingdom – Audio Glasgow
09.07.2026 – Newport, United Kingdom – Corn Exchange
10.07.2026 – London, United Kingdom – The Underworld
11.07.2026 – Düsseldorf, Germany – MERKUR SPIEL-ARENA
25.07.2026 – Töging am Inn, Germany – Silo1
26.07.2026 – Tolmin, Slovenia – Tolminator
31.07.2026 – Albi, France – XtremeFest
01.08.2026 – Gränichen, Switzerland – Open Air Gränichen
02.08.2026 – St Maurice de Gourdans, France – Sylak Open Air
08.08.2026 – Duffel, Belgium – Brakrock Ecofest
14.08.2026 – Graz, Austria – Freiluft Arena
15.08.2026 – Sulingen, Germany – Reload Festival
Arrested Denial
19.12.2025 – Hannover, Germany – Kulturzentrum Faust
14.03.2026 – Hamburg, Germany – Stellwerk Hamburg
28.03.2026 – Erfurt, Germany – AJZ Erfurt
04.04.2026 – Duisburg, Germany – INDIE
17.04.2026 – Frankfurt am Main, Germany – Dreikönigskeller
18.04.2026 – Lauchhammer, Germany – Süd-Club e.V. & Rote Zora
30.04.2026 – Helgoland, Germany – Rock’n’Roll Butterfahrt
02.05.2026 – Plauen, Germany – Vom Herz und von der Leber Festival
09.05.2026 – Emden, Germany – Grusy
23.05.2026 – Husum, Germany – Speicher Husum e.V.
26.06.2026 – Veilsdorf, Germany – Dreckig und Bunt Festival
13.11.2026 – Bernau, Germany – Beer Now Open Air
Backfire!
28.03.2026 – Burgebrach, Germany – Zehendner Brauerei GmbH
29.05.2026 – Sedlitz, Germany – Lindengarten Sedlitz
Born From Pain
13.03.2026 – Chrudim, Czech Republic – R club
14.03.2026 – Prague, Czech Republic – Rock Café
24.03.2026 – Bristol, United Kingdom – Strange Brew
25.03.2026 – Birmingham, United Kingdom – The Asylum
26.03.2026 – Manchester, United Kingdom – Rebellion
28.03.2026 – Stoke-on-Trent, United Kingdom – The Underground
29.03.2026 – London, United Kingdom – The Underworld
22.05.2026 – Themar, Germany – Kulturgarten Themar
24.07.2026 – Heilbronn, Germany – Freies Kulturzentrum Maschinenfabrik Heilbronn e. V.
25.07.2026 – Goms, Switzerland – Rotten Rock Fest
Brat
27.07.2026 – Tolmin, Slovenia – Tolminator
Bull Brigade
23.05.2026 – Berlin, Germany – Cassiopeia
Cancer Bats
02.07.2026 – Velké Meziříčí, Czechia – Fajtfest
04.07.2026 – Notre-Dame-d’Oé, France – RIIP Fest @ Salle Oésia
Carcass
20.03.2026 – Lisbon, Portugal – Sala Tejo
22.03.2026 – Madrid, Spain – Palacio Vistalegre
24.03.2026 – Paris, France – Zenith Paris – La Villette
25.03.2026 – Brussels, Belgium – Ancienne Belgique
27.03.2026 – London, United Kingdom – O2 Academy Brixton
28.03.2026 – Manchester, United Kingdom – O2 Apollo Manchester
29.03.2026 – Glasgow, United Kingdom – O2 Academy Glasgow
31.03.2026 – Esch-sur-Alzette, Luxembourg – Rockhal
01.04.2026 – Zürich, Switzerland – Halle 622 Zürich
03.04.2026 – ’s-Hertogenbosch, The Netherlands – MAINSTAGE
04.04.2026 – Essen, Germany – Grugahalle
05.04.2026 – Frankfurt am Main, Germany – Jahrhunderthalle Club
07.04.2026 – Milano, Italy – Alcatraz
08.04.2026 – Ljubljana, Slovenia – MEDIA CENTER Ljubljana
09.04.2026 – Wien, Austria – Gasometer Wien
10.04.2026 – Ludwigsburg, Germany – MHP Arena
11.04.2026 – München, Germany – Zenith
12.04.2026 – Prague, Czech Republic – Forum Karlín
13.04.2026 – Budapest, Hungary – Barba Negra
15.04.2026 – Warsaw, Poland – Arena COS Torwar
17.04.2026 – Hamburg, Germany – Inselparkhalle
18.04.2026 – Berlin, Germany – Uber Eats Music Hall
20.04.2026 – Riga, Latvia – Palladium Riga
21.04.2026 – Helsinki, Finland – Helsinki Ice Hall – Black Box
23.04.2026 – Stockholm, Sweden – Annexet
24.04.2026 – Oslo, Norway – Sentrum Scene
25.04.2026 – Copenhagen, Denmark – Poolen
13.06.2026 – Padova, Italy – Sherwood Festival
20.06.2026 – Clisson, France – Hellfest
27.06.2026 – Ukmergė, Lithuania – KILKIM ZAIBU Festival
16.07.2026 – Laukaa, Finland – John Smith Rock Festival
25.07.2026 – Steenwijk, The Netherlands – Stonehenge Festival
22.08.2026 – Trescore Balneario, Italy – Metal For Emergency Festival
Cock Sparrer
18.04.2026 – Hamburg, Germany – Große Freiheit 36
06.06.2026 – Linz, Austria – Sbäm fest
13.06.2026 – Torgau, Germany – Ain’t like You Festival
24.10.2026 – Saarbrücken, Germany – Garage
22.11.2026 – Eindhoven, The Netherlands – Klokgebouw
05.12.2026 – Geiselwind, Germany – Eventzentrum
Cockney Rejects
13.03.2026 – Malle, Belgium – Kemphe Ondestroom
14.03.2026 – Essen, Germany – Don’t Panic Club & Pub
15.03.2026 – Hoogeveen, The Netherlands – Het Podium
22.05.2026 – Lugo, Spain – Riot RZ Fest
11.06.2026 – Torgau, Germany – Ain’t like You Festival
22.08.2026 – Valzin en Petite Montagne, France – Festival Les Gueules de Bois
29.08.2026 – Pobiedna, Poland – Izerbejdzan Punk Eko Fest
Conservative Military Image
11.06.2026 – Gardelegen, Germany – Metal Frenzy Open Air
13.06.2026 – Torgau, Germany – Ain’t like You Festival
16.06.2026 – Essen, Germany – Turock
14.08.2026 – Graz, Austria – Freiluft Arena
Crowbar
01.08.2026 – Löbnitz, Germany – Full Rewind
Crushing Caspars
15.08.2026 – Wetterzeube OT Trebnitz, Germany – Grünes Dreieck – Far Out Fest
04.09.2026 – Vechta, Germany – Gulfhaus
05.09.2026 – Litomerice, Czech Republic – EXIFEST
23.01.2027 – Leipzig, Germany – Bandhaus Leipzig
DRI
30.06.2026 – Rotterdam, The Netherlands – Baroeg
01.07.2026 – Essen, Germany – Don’t Panic Club & Pub
03.07.2026 – Notre-Dame-d’Oé, France – RIIP Fest @ Salle Oésia
07.07.2026 – Kassel, Germany – Goldgrube
08.07.2026 – Fontaine-l’Évêque, Belgium – MCP Apache
21.07.2026 – Kortrijk, Belgium – De Verlichte Geest – Kortrijk
23.07.2026 – Siegen, Germany – Vortex Surfer
24.07.2026 – München, Germany – free & easy festival
25.07.2026 – Bratislava, Slovakia – PINK WHALE
26.07.2026 – Budapest, Hungary – A38 Ship Budapest / Rooftop
28.07.2026 – České Budějovice, Czech Republic – MC Fabrika
30.07.2026 – Mannheim, Germany – 7er-Club
31.07.2026 – Köln, Germany – MTC-Club
01.08.2026 – Sneek, The Netherlands – Het Bolwerk
Eternal Struggle
04.07.2026 – Besenfeld, Germany – Harry’s Full Metal Party
H2O
31.07.2026 – Viersen, Germany – Wilde Hilde Open Air Hoher Busch
01.08.2026 – Goldenstedt, Germany – Afdreiht & Buten Festival
03.08.2026 – Berlin, Germany – Lido
05.08.2026 – Jaroměř, Czech Republic – Brutal Assault Festival
06.08.2026 – Schweinfurt, Germany – Der Stattbahnhof
07.08.2026 – Duffel, Belgium – Brakrock Ecofest
12.08.2026 – Tolmin, Slovenia – Punk Rock Holiday
14.08.2026 – Villmar, Germany – Tells Bells Festival
15.08.2026 – Volyně, Czech Republic – Summer Punk Párty Volyně
Hatebreed
20.06.2026 – Clisson, France – Hellfest
21.06.2026 – Tours, France – Le Bateau Ivre
23.06.2026 – Lausanne, Switzerland – Les Docks
30.07.2026 – Löbnitz, Germany – Full Rewind
31.07.2026 – Wacken, Germany – Wacken Open Air
06.08.2026 – Malmö, Sweden – Malmö Massacre
08.08.2026 – Kortrijk, Belgium – Alcatraz Metal Festival
Hometown Crew
30.05.2026 – Kampen, The Netherlands – Kamper Sloopfest 2026 / Multifunctional Center ‚t Ukien
Ignite
02.04.2026 – London, United Kingdom – The Underworld
03.04.2026 – Manchester, United Kingdom – Manchester Punk Fest
04.04.2026 – Hertsberge, Belgium – Zaal ’t Bulscampvelt
05.04.2026 – Oberndorf am Neckar, Germany – Easter Cross
30.04.2026 – Ambérieu-en-Bugey, France – Triplettes Social Club
01.05.2026 – Artonne, France – LE GROS TONNEAU FESTIVAL
02.05.2026 – Marseille, France – Le Molotov
03.05.2026 – Mallorca, Marseilles, Barcelona, Valencia, Mallorca, Spain – Wildcat Tattoo Cruise
05.05.2026 – Valenica (Almàssera), Spain – Rock City
06.05.2026 – Toulouse, France – Le Metronum / Scène de musiques actuelles de Toulouse
07.05.2026 – Montbéliard, France – Atelier des Môles
08.05.2026 – Luxembourg, Luxembourg – Rotondes
09.05.2026 – Limburg an der Lahn, Germany – Dorfgemeinschaftshaus Lindenholzhausen
26.06.2026 – Ysselsteyn, The Netherlands – Jera On Air
27.06.2026 – Kassel, Germany – Goldgrube
28.06.2026 – Lindau, Germany – Club Vaudeville
30.06.2026 – Barberaz, France – Le Brin de Zinc
01.07.2026 – Freiburg, Germany – Crash
02.07.2026 – Mannheim, Germany – 7er-Club
03.07.2026 – Enkirch, Germany – Fallig Open Air
04.07.2026 – Leipzig, Germany – Bandhaus Leipzig
14.08.2026 – Taarstedt, Germany – Angeliter Open Air
20.08.2026 – Loburg, Germany – Spirit Festival
22.08.2026 – Schöppenstedt, Germany – Ackerfest
29.08.2026 – Apen, Germany – APEN AIR Festival
Last Resort
11.04.2026 – Reus, Spain – Pollo Fest
26.06.2026 – Szczecin, Poland – Hells Bells Festival
13.08.2026 – Barcelona, Spain – El Sarau
22.10.2026 – Hamburg, Germany – Monkeys Music Club
23.10.2026 – Essen, Germany – Don’t Panic Club & Pub
24.10.2026 – Dresden, Germany – Pogo Rausch Fest
20.11.2026 – Eindhoven, The Netherlands – Revolution Calling Festival
Madball
24.03.2026 – Bristol, United Kingdom – Strange Brew
25.03.2026 – Birmingham, United Kingdom – Dead Wax Courtyard
26.03.2026 – Manchester, United Kingdom – Rebellion
27.03.2026 – Leeds, United Kingdom – Boom Leeds
28.03.2026 – Stoke-on-Trent, United Kingdom – The Underground
29.03.2026 – London, United Kingdom – The Underworld
01.05.2026 – Geneva, Switzerland – L’Usine
02.05.2026 – Saint-Jean-de-Védas, France – Secret Place
03.05.2026 – Barcelona, Spain – Sala Razzmatazz
04.05.2026 – Mallorca, Marseilles, Barcelona, Valencia, Mallorca, Spain – Wildcat Tattoo Cruise
05.05.2026 – Almàssera, Spain – Rock City
06.05.2026 – Toulouse, France – Le Metronum / Scène de musiques actuelles de Toulouse
07.05.2026 – Saint-Nolff, France – Re-Animator Festival
08.05.2026 – Le Cateau-Cambrésis, France – Zikenstock
09.05.2026 – Roeselare, Belgium – Trax
18.06.2026 – Potsdam, Germany – Waschhaus Potsdam gGmbH
19.06.2026 – Zdunska Wola, Poland – alternative days
20.06.2026 – Chojnice, Poland – InterTony Festiwal
25.06.2026 – Ysselsteyn, The Netherlands – Jera On Air
26.06.2026 – Rouen, France – Fury Défendu
27.06.2026 – Rennes, France – Superbowl Of Hardcore
26.07.2026 – Hünxe, Germany – Ruhrpott Rodeo
30.07.2026 – Löbnitz, Germany – Full Rewind
31.07.2026 – Gränichen, Switzerland – Open Air Gränichen
01.08.2026 – St Maurice de Gourdans, France – Sylak Open Air
Maid Of Ace
19.06.2026 – Bad Laasphe, Germany – BALAROCK Festival
21.06.2026 – Clisson, France – Hellfest
Master
18.03.2026 – Passau, Germany – Zauberberg Passau
19.03.2026 – Weinheim, Germany – Cafe Central
25.03.2026 – Kortrijk, Belgium – DVG Club
27.03.2026 – Oberursel, Germany – Taunus Metal Festival
25.04.2026 – TONDELA, Portugal – Tondela Rocks
15.05.2026 – Wittstock-Dosse, Germany – Metal Power Open Air
20.06.2026 – Hamburg, Germany – Logo
26.07.2026 – Tolmin, Slovenia – Tolminator
Memoriam
05.09.2026 – Ostrava, Czech Republic – BARRÁK music club
Napalm Death
18.04.2026 – Luzern, Switzerland – Metal Storm Over Luzern
27.04.2026 – Tokyo, Japan – Club Quattro
28.04.2026 – Osaka, Japan – Club Quattro
29.04.2026 – Shinjuku City, Japan – Earthdom
30.04.2026 – Nagoya, Japan – ell.FITS ALL
08.05.2026 – Tampa, United States – The Orpheum
09.05.2026 – Daytona Beach, U.S.A. – Welcome to Rockville
11.05.2026 – Atlanta, U.S.A. – Terminal West
12.05.2026 – Asheville, U.S.A. – The Eulogy
13.05.2026 – Madison, U.S.A. – Eastside Bowl
14.05.2026 – Columbus, U.S.A. – Sonic Temple
15.05.2026 – Saginaw, U.S.A. – The Vault
16.05.2026 – Munster, U.S.A. – Dark Lord Day
17.05.2026 – Huntington, U.S.A. – The Loud
19.05.2026 – Richmond, U.S.A. – The Broadberry
20.05.2026 – Baltimore, U.S.A. – Maryland Deathfest
21.05.2026 – New York, U.S.A. – Racket NYC
22.05.2026 – New York, U.S.A. – Rocks Off
23.05.2026 – Hamden, U.S.A. – Space Ballroom
24.05.2026 – Portland, U.S.A. – Geno’s Rock Club
26.05.2026 – Moncton, Canada – Tide & Boar Caveau
27.05.2026 – Halifax, Canada – Marquee Ballroom
28.05.2026 – Fredericton, Canada – The Cap
29.05.2026 – Québec, Canada – Salle Montaigne
30.05.2026 – Boston, U.S.A. – Roadrunner
01.06.2026 – Montréal, Canada – Fairmount Théâtre
02.06.2026 – Toronto, Canada – Lee’s Palace
03.06.2026 – Waterloo, Canada – Maxwell’s
04.06.2026 – London, Canada – London Music Hall of Fame
05.06.2026 – Pontiac, United States – The Crofoot
06.06.2026 – Milwaukee, USA – Milwaukee Metal Fest
07.06.2026 – Milwaukee, USA – Milwaukee Metal Fest
09.06.2026 – Winnipeg, Canada – The Park Theatre
10.06.2026 – Regina, Canada – The Exchange
11.06.2026 – Saskatoon, Canada – Louis‘
12.06.2026 – Edmonton, Canada – The Starlite Room
13.06.2026 – Calgary, Canada – The Palace Theatre
14.06.2026 – Vancouver, Canada – The Pearl
26.06.2026 – Spálené Poříčí, Czech Republic – Basinfire Festival
27.06.2026 – Hauteville, Switzerland – Abyss Festival
02.07.2026 – Roskilde, Denmark – Roskilde Festival Højskole
04.07.2026 – Santa Coloma de Gramenet, Spain – Barcelona Rock Fest
31.07.2026 – Horten, Norway – Kanalrock
22.08.2026 – Gothenburg, Sweden – Gothenburg Brinner Festival
Pro Pain
13.05.2026 – Essen, Germany – Turock
14.05.2026 – Osnabrück, Germany – Bastard Club
15.05.2026 – Alkmaar, The Netherlands – HAL25
16.05.2026 – Halle, Belgium – Skallyfest
22.05.2026 – Loburg, Germany – Wir Leben Laut Festival
23.05.2026 – Malle, Belgium – Kemphe Ondestroom (Klub K)
05.06.2026 – Emmen, The Netherlands – Pitfest
06.06.2026 – Tilburg, The Netherlands – Little Devil
12.06.2026 – Leipzig, Germany – Red Bull Arena
13.06.2026 – Leipzig, Germany – Red Bull Arena
14.06.2026 – Kassel, Germany – Goldgrube
19.06.2026 – Fehrbellin, Germany – Protzen Open Air
20.06.2026 – Lübeck, Germany – Riders Cafe
27.06.2026 – Avesta, Sweden – Krylbomangel Festival
02.07.2026 – Trutnov, Czech Republic – Obscene Extreme
03.07.2026 – Frankfurt am Main, Germany – Deutsche Bank Park
04.07.2026 – Frankfurt am Main, Germany – Deutsche Bank Park
10.07.2026 – Köln, Germany – MTC-Club
11.07.2026 – Gelsenkirchen, Germany – Veltins Arena Adenauer Allee
16.07.2026 – Nottertal-Heilinger Höhen, Germany – G.O.N.D.
18.07.2026 – Marburg, Germany – KFZ Marburg
24.07.2026 – München, Germany – free & easy festival
25.07.2026 – Olomouc, Czech Republic – Pod Parou Fest
21.08.2026 – Schmelz, Germany – Heartcore Island Open Air
22.08.2026 – Freiburg, Germany – Crash
29.08.2026 – Wallesau, Germany – Wallesau Ist Blau
Rebellion UK
24.03.2026 – Bristol, United Kingdom – Strange Brew
25.03.2026 – Birmingham, United Kingdom – Dead Wax Courtyard
26.03.2026 – Manchester, United Kingdom – Rebellion
27.03.2026 – Leeds, United Kingdom – Boom Leeds
28.03.2026 – Stoke-on-Trent, United Kingdom – The Underground
29.03.2026 – London, United Kingdom – The Underworld
Rotten Sound
21.05.2026 – Berlin, Germany – NecroMania Festival
22.05.2026 – Baltimore, U.S.A. – Maryland Deathfest
23.05.2026 – Baltimore, U.S.A. – Maryland Deathfest
24.05.2026 – Baltimore, U.S.A. – Maryland Deathfest
28.05.2026 – Malmö, Sweden – Plan B
29.05.2026 – Johanneshov, Sweden – Slaktkyrkan
Sheer Terror
07.05.2026 – Leipzig, Germany – Conne Island
08.05.2026 – Hamburg, Germany – Molotow Music Club
09.05.2026 – Drachten, The Netherlands – Iduna
10.05.2026 – Rotterdam, Netherlands – Baroeg
11.05.2026 – Antwerpen, Belgium – Kid’s
12.05.2026 – Essen, Germany – Don’t Panic Club & Pub
13.05.2026 – Bregenz, Austria – Autonomes Jugend- und Kulturzentrum Between
14.05.2026 – Solothurn, Switzerland – Kofmehl
15.05.2026 – Karlsruhe, Germany – Alte Hackerei
16.05.2026 – Osnabrück, Germany – Bastard Club
18.05.2026 – Kassel, Germany – Goldgrube
20.05.2026 – Nürnberg, Germany – Zentralcafe
21.05.2026 – Berlin, Germany – SO36
22.05.2026 – Vechta, Germany – Gulfhaus
23.05.2026 – Malmö, Sweden – Tomrummet
24.05.2026 – Oslo, Norway – Vaterland
27.05.2026 – München, Germany – Backstage Kulturzentrum
28.05.2026 – Novi Sad, Serbia – SKCNS Fabrika
29.05.2026 – Weiden, Germany – Salute Musikclub
30.05.2026 – Donaueschingen, Germany – Omega Liveclub
Sir Reg
13.03.2026 – Arlon, Belgium – L’Entrepôt
The Bones
04.07.2026 – Nürnberg, Germany – Save The Core Festival
31.07.2026 – Löbnitz, Germany – Full Rewind
The Drowns
01.08.2026 – Goldenstedt, Germany – Afdreiht & Buten Festival
02.08.2026 – Essen, Germany – Don’t Panic Club & Pub
The Mahones
12.03.2026 – Utrecht, The Netherlands – dB’s oefenstudio’s, concertzaal & muziekcafé
13.03.2026 – Arlon, Belgium – L’Entrepôt
14.03.2026 – Hamburg, Germany – FC St. Pauli Clubheim
The Real McKenzies
04.07.2026 – Eggolsheim, Germany – Shamrock Castle
09.07.2026 – Prague, Czech Republic – Rock Café
10.07.2026 – Prölsdorf, Germany – Krach am Bach Festival
24.07.2026 – Ribadeo, Spain – Vendaval Fest
20.08.2026 – Loburg, Germany – Spirit Festival
Unearth
01.08.2026 – Löbnitz, Germany – Full Rewind
07.08.2026 – Linz, Austria – Postbahnhof Open Air
Walls Of Jericho
03.07.2026 – Ballenstedt, Germany – Rockharz
04.07.2026 – Nürnberg, Germany – Save The Core Festival
05.07.2026 – Ieper, Belgium – Ieper Hardcore Fest
07.11.2026 – Manchester, United Kingdom – Damnation Festival (B.E.C Arena)
08.11.2026 – Manchester, United Kingdom – Damnation Festival (B.E.C Arena)
Wucan
25.04.2026 – Jena, Germany – KuBa Jena
16.05.2026 – Leipzig, Germany – Felsenkeller (Naumanns)
12.06.2026 – Aschaffenburg, Germany – Colos-Saal
13.06.2026 – Lünen, Germany – Lükaz
15.08.2026 – Dinkelsbühl, Germany – Summer Breeze Open Air
09.10.2026 – Braunschweig, Germany – KufA Haus
10.10.2026 – Garching an der Alz, Germany – Zum Bräu
22.10.2026 – Rouen, France – Fury Défendu
23.10.2026 – Arras, France – The Pharos
24.10.2026 – Weinheim, Germany – Cafe Central
05.12.2026 – Hamburg, Germany – Metal Forces Festival