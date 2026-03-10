Headbangers Open Air 2026: Death Angel kommen als Headliner

Das diesjährige Headbangers Open Air 2026 wirft seine Schatten voraus. Heute gab das Veranstaltungsteam den Headliner für den Donnerstag bekannt. Die Bay-Area-Thrasher Death Angel um Sänger und Gründungsmitglied Mark Osegueda kommen nach Brande-Hörnerkirchen und werden den Fans eine ordentliche Portion Old-School-Thrash-Metal auf die Ohren klatschen.

Ihre Europatour abgesagt haben Evildead. Die Truppe aus Los Angeles hat aktuell keine funktionierende Bandbesetzung, sodass für 2026 sämtliche Aktivitäten in Europa gecancelt wurden.

Das Billing für das Headbangers Open Air 2026 sieht wie folgt aus:

Voivod, Agent Steel, Death Angel, Threshold, Praying Mantis, Ambush, Merciless Law, Mortal Strike, Sortilege, Bangalore Choir (mit David Reece), Bengal Tigers, Mindwars, Bronze, Löanshark, Sinister Realm, Emeral Rage, Fatal Embrace, Tempest, Atlantean Kodex, Troops Of Doom, Saracen, Insult, Beast, Turbokill, Ruthless, Manos, Storace (special Krokus-Show)

Tickets: Klick