Headbangers Open Air 2026: haben Manos bestätigt

Kurz vor Weihnachten gibt es einen weiteren Neuzugang im Billing des Headbangers Open Air 2026. Manos, die bereits zu DDR-Zeiten 1984 gegründet wurden, kommen im Juli 2026 nach Brande-Hörnerkirchen. Der Bandname stammt von einem US-Comic, bei dem es um einen Dämonenjäger geht. Größeren Bekanntheitsgrad erlangten Manos durch den Auftritt von Mayhem im Eiskeller 1990, Leipzig, mit dem damaligen Sänger Dead. Manos waren der Opener an diesem Abend. Die Truppe wird mit einer Art Fun Metal, der sich aus Thrash Metal, Death Metal und Grindcore speist, für harte Unterhaltung auf dem Headbangers Open Air 2026 sorgen.

Das Billing für das Headbangers Open Air 2026 liest sich wie folgt: Voivod, Agent Steel, Threshold, Praying Mantis, Ambush, Evildead, Merciless Law, Mortal Strike, Sortilege, Bangalore Choir (mit David Reece), Bengal Tigers, Mindwars, Bronze, Löanshark, Sinister Realm, Emeral Rage, Fatal Embrace, Tempest, Atlantean Kodex, Troops Of Doom, Saracen, Insult, Beast, Turbokill, Ruthless, Manos

