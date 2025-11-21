Battle Beast: veröffentlichen explosives Video „Watch The Sky Fall“ vom neuesten Album „Steelbound“

Inmitten ihrer laufenden und äußerst erfolgreichen Europatour sorgt die finnische Heavy Metal-Band Battle Beast für weitere Freude bei ihren Fans. Die Band hat soeben Watch The Sky Fall veröffentlicht, einen neuen Highlight-Track aus ihrem kürzlich erschienenen Album Steelbound, das am 17. Oktober über Nuclear Blast Records veröffentlicht wurde.

Watch The Sky Fall ist eine kraftvolle, melodische Rock-Metal-Hymne, die die charakteristische Mischung aus Power, Emotion und elektrisierender Energie der Band einfängt. Frontfrau Noora Louhimo liefert eine beeindruckende Gesangsleistung, die über die treibenden Riffs und hymnischen Refrains des Songs schwebt.

Begleitend zur Veröffentlichung gibt es ein Musikvideo, das eine fesselnde Geschichte über einen dramatischen Überfall, der schiefgeht, mit der explosiven Bühnenpräsenz der Band verknüpft – ein visuelles und akustisches Fest für Fans des adrenalingeladenen Metals. Seht euch das Video zu Watch The Sky Fall hier an:

Songwriter und Gitarrist Joona Björkroth äußert sich zu dem Song: “Watch The Sky Fall is a classic love song done the Battle Beast way — power, emotion, massive orchestrations, and a one-and-a-half-minute guitar solo part shared between Juuso and me. Life becomes easier with that significant person by your side, whether it’s your partner or a close friend. Whatever comes your way, together you can overcome anything.”

