Battle Beast: neues Album „Steelbound“ erscheint am 17. Oktober über Nuclear Blast Records

Die finnische Heavy-Metal-Band Battle Beast setzt ihren unaufhaltsamen Aufstieg mit der Veröffentlichung ihrer brandneuen Single und des Musikvideos Here We Are fort, die heute auf allen Plattformen erhältlich ist. Mit dieser neuen Single kündigt die Band offiziell ihr mit Spannung erwartetes siebtes Studioalbum Steelbound an, das am 17. Oktober 2025 über Nuclear Blast erscheinen wird.

Here We Are ist die dritte Single aus Steelbound und präsentiert sich als mutige, unerschütterliche Hymne der Resilienz und Einheit. Ausgestattet mit donnernden Riffs, kraftvollen Vocals und eingängigen Melodien fängt der Song den Geist des Überwindens von Widrigkeiten und des gemeinsamen Standhaltens ein. Seht euch das Video hier an:

Songwriter Joona Björkroth kommentiert: „Here We Are captures that moment after the storm has passed — you’ve faced challenges, been tested, and somehow come through the other side a little stronger, a bit wiser, and perhaps a bit more grounded. Things might not have gone perfectly, but you’ve endured. The song is a tribute to perseverance and resilience — to standing tall just the way you are, nothing more, nothing less.“

Noora Louhimo fügt hinzu: „We’ve all been down in the depths – each of us and all of us together. Still we’ve always gotten back up, even if bruised and bloodied. And here we are still, stronger than ever. No matter how tough the journey, we’re always stronger when we face it together.“

Der Track wird von einem beeindruckenden Musikvideo begleitet, das die Botschaft auf wahrhaft Battle Beast-Art zum Leben erweckt: dramatisch, kraftvoll und visuell eindrucksvoll.

Um die Veröffentlichung des Albums zu feiern, werden Battle Beast auf eine große Europatournee gehen, die am 17. Oktober in der Inselpark Arena in Hamburg beginnt – ihrem bisher größten Headlinershow in Deutschland. Die Tour wird bis Mitte Dezember dauern und hat Dominum als besondere Gäste sowie die schwedische Power Metal-Band Majestica als Vorband. Die Tourdaten findet ihr hier.

Steelbound wird in folgenden Formaten erhältlich sein:

CD Jewelcase, 20-seitiges Booklet

2 CD Digipak (limitierte Edition)

1 LP Orange/Schwarz/Weiß Splatter & transparentes Blau 12inch in Klapphülle mit Poster

1 LP im Gatefold, transparentes Curacao Blau

1 LP Orange/Himmelblau Splatter & transparentes Blau 12inch in Klapphülle mit Poster

1 LP im Gatefold, blau/weiß/dunkelgrün/schwarz marmoriert

Mit Steelbound beginnen Battle Beast ein aufregendes neues Kapitel, in dem klassischer Heavy Metal mit von den 80ern inspiriertem Hard Rock, filmischen Synthesizern und Anklängen von Pop-Energie verschmilzt. Vom herausfordernden Titeltrack Steelbound bis zum emotionalen Höhepunkt Last Goodbye bietet das Album 38 Minuten puren Eskapismus, Kraft und Freude. Es ist ein Schlachtruf für die Außenseiter, ein Fest für die Mutigen und eine Erinnerung daran, die Sorgen beiseite zu schieben und zu singen, zu tanzen oder den Kopf zu schütteln – ganz gleich, wie man sich erhebt.

