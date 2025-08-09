Amorphis: präsentieren Musikvideo zu beschwingter ‚Dancing Shadow‘-Single

In Form von Dancing Shadow stellen die finnischen Metal-Ikonen Amorphis den letzten audiovisuellen Vorgeschmack auf ihr kommendes Studioalbum Borderland (26. September 2025 via Reigning Phoenix Music) vor, ehe sie in wenigen Wochen zudem wieder auf die Bühne zurückkehren werden. Der Song schließt sich zwei frenetisch gefeierten Singles an und ist einmal mehr ein Hit aus der Klangschmiede der Nordeuropäer, bringt er doch alle Zutaten mit, die es benötigt, um mindestens genauso überschwänglich von der weltweiten Metal-Anhängerschaft empfangen zu werden.

Die nachdenklichen Strophen des Stücks erzählen von ungewissen Zeiten, die gewiss jede/r schon einmal durchlebt hat. Doch die entmutigende Phase währt nicht ewig, denn das Licht des Mondes, das auch den dichtesten Wald durchdringt, beschenkt die Welt im Refrain mit neuer Hoffnung. Im Gegensatz zur emotionalen Tiefe des Songs überschreiten Amorphis das Borderland des Genres mit der neuen Single musikalisch äußerst erfolgreich und liefern einen unwiderstehlichen Track voller überraschender Wendungen, der selbst die Gefühlskältesten in Bewegung versetzt. Dancing Shadow endet letztendlich auf seinem Höhepunkt und lässt die Hörerschaft in einem Rauschzustand zurück, der definitiv für zahlreiche Wiederholungen sorgen wird.

„Der Arbeitstitel des Stücks lautete Disco Tiger. Es basiert auf Eingängigkeit und Hooks, die schon seit langer Zeit feste Bestandteile unserer Musik sind, und kommt in einem ziemlich erfrischenden und modernen Soundgewand daher. Ich wette, dass dieser Song eure Beine auf der Tanzfläche auf Trab halten wird – in einer Metal-Disco, versteht sich“, erläutert Gitarrist Esa Holopainen.

Schlagzeuger Jan Rechberger ergänzt: „Mit Dancing Shadow sind wir in gänzlich neue Gefilde vorgedrungen. Für eine Band mit einer über 30-jährigen Geschichte ist diese Art von Neuerfindung enorm bedeutsam.“

Wie auch der Vorgängersingle Bones, haben Amorphis ihrem neuesten Song gemeinsam mit Produzent Patric Ullaeus ein Musikvideo verpasst. Fans des Sextetts werden mit diesem in eine vorwiegend schwarz-weiße Szenerie entführt, die die Kernbotschaft des Stücks auf dynamische Weise einfängt.

Weitere Infos zur Band, zum neuen Album und den anstehenden Tourdaten könnt ihr hier nachlesen: