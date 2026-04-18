Amorphis: entzünden die Festivalflamme mit „The Lantern“

Die finnischen Metal-Legenden Amorphis haben das offizielle Video zu The Lantern veröffentlicht, einem Herzstück ihres vielbeachteten fünfzehnten Studioalbums Borderland, das seit September 2025 über RPM erhältlich ist. Borderland markiert einen Meilenstein in der 35-jährigen Geschichte der Band und vereint melodische Tiefe und dynamisches Storytelling mit einem neuen kreativen Funken, der aus der ersten Zusammenarbeit mit Produzent Jacob Hansen entstand.

The Lantern schöpft seine Bildsprache aus mythischen Strömungen und nächtlichen Wanderern und fängt die eindringliche Reise entlang des schwarzen Flusses von Tuonela ein. Seht euch das Video zu The Lantern hier an:

“The atmosphere on The Lantern is dramatic and evocative”, sagt Gitarrist Esa Holopainen. “From sonic depth to live energy, you can hear the emotional arcs and see them on stage in every frame.” Die Live-Aufnahmen unterstreichen diesen filmischen Puls und verwandeln die rohe Performance in eine visuelle Odyssee.

Borderland hat dank seiner melodischen Sensibilität und seines vielschichtigen Klangbildes weltweit Aufmerksamkeit in der Presse erregt. Kritiker loben die gelungene Mischung aus Amorphis‚ charakteristischer Atmosphäre und einer neuen Klarheit im Songwriting.

Amorphis werden diesen Erfolg mit Festivalauftritten in Finnland (Tuska Festival, Rokki Raikaa, John Smith Rock Festival, Kuopiorock), Rumänien (Rockstadt Extreme Fest), Tschechien (Brutal Assault), Frankreich (Sylak Open Air), Deutschland (Party.San Metal Open Air, Summer Breeze Open Air, Reload Festival), Belgien (Alcatraz Metal Festival) und den Niederlanden (Dynamo Metalfest) fortsetzen.

Im Laufe des Jahres wird die Band außerdem in Japan mehrere Clubkonzerte geben, gefolgt von Australien und einer ausgiebigen Lateinamerika-Tournee durch Mexiko, Honduras, Costa Rica, Kolumbien, Chile, Argentinien und Brasilien.

Amorphis sind:

Tomi Joutsen | Gesang

Esa Holopainen | Gitarren

Tomi Koivusaari | Gitarren

Olli-Pekka „Oppu“ Laine | Bass

Santeri Kallio | Keyboards

Jan Rechberger | Schlagzeug & Percussion

Amorphis online:

https://www.facebook.com/amorphis/

https://www.instagram.com/amorphisband/