Til The End: unterschreiben bei Lifeforce Records

Lifeforce Records freut sich riesig, die internationale Melodic-Death-Metal-Band Til The End in der Familie willkommen zu heißen!

Til The End, gegründet 2023, besteht aus erfahrenen Musikern: Antony Hämäläinen (Nightrage, Armageddon) am Gesang, Kostas Sotos (Mystic Prophecy, Crystal Tears) an der Gitarre, Márton Veress (Orgy, Armageddon) am Schlagzeug und Nic Svensson (Slaves For Scores) am Bass/Rhythmusgitarre.

Die Band teilte ihre Begeisterung über die Vertragsunterzeichnung mit: „After three years of dedication and countless late nights in the studio, we’ve found the perfect partners at Lifeforce Records. We’re incredibly proud to join the family! Get ready for an exciting new chapter!“

Sänger Antony Hämäläinen fügte hinzu: „Returning to Lifeforce feels like coming home! I’ve always valued the passionate culture Stefan fosters here, and I’m excited to contribute another amazing release to the label’s legacy.“

Til The End bietet messerscharfe Melodien, unerbittliche Energie und ein tiefes Verständnis dafür, was melodischen Death Metal so fesselnd macht. Fans von At the Gates aus der Slaughter Of The Soul-Ära, den frühen In Flames und dem modernen Arch Enemy werden den Sound von Til The End sofort wiedererkennen.

Das Debütalbum von Lifeforce Records erscheint voraussichtlich im September 2026, die erste Single wird am 19. Juni veröffentlicht.

In der Zwischenzeit könnt ihr euch die bereits veröffentlichten Singles der Band auf eurer bevorzugten Streaming-Plattform oder auf dem YouTube-Kanal der Band anhören.

Til The End online:

https://www.facebook.com/tiltheendofficial