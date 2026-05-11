Obadiah Brown-Beach: veröffentlichen ihren neuen Song „Cellar Door“

Der preisgekrönte Videospiel- und Medienkomponist Obadiah Brown-Beach hat am 17.04.2026 seine neue, unabhängig veröffentlichte Single Cellar Door präsentiert. Der Musiker, der vor allem für seine Arbeiten an bekannten Videospielen und Filmprojekten bekannt ist, wagt damit nach vielen Jahren erstmals wieder einen persönlichen Ausflug in die Rock- und Metalwelt.

Die von Brown-Beach selbst produzierte und eingespielte Single bewegt sich musikalisch zwischen melancholischer Wärme und eruptiver Härte. Laut dem Komponisten entstand der Song als emotionales Ventil für lange verdrängte depressive Gefühle und Trauer.

„Dieser Song begann als dringend benötigter emotionaler Ausdruck für tief vergrabene depressive Symptome und Trauer, die irgendwann wieder an die Oberfläche kamen und nicht länger ignoriert werden konnten“, erklärt Brown-Beach. „Cellar Door“ sei eine intensive Auseinandersetzung mit Erinnerungen und Emotionen, die lange verborgen geblieben seien – introspektiv, wütend und zugleich entschlossen, Heilung zuzulassen.

Obadiah Brown-Beach zählt zu den gefragtesten Komponisten im Bereich Games, Film und TV. Bekannt wurde er unter anderem durch seine Arbeit an den Videospielen Wuthering Waves, Arknights, Honor Of Kings, Overwatch und PUBG Mobile. Sieben Jahre lang arbeitete er als Senior Composer bei Hexany Audio in Los Angeles. Zuvor war er unter anderem für die Emmy-prämierte Produktionsfirma Sparks & Shadows von Komponist Bear McCreary tätig.

Auch im TV-Bereich ist Brown-Beach aktiv: Gemeinsam mit NEM Studios arbeitet er regelmäßig an erfolgreichen chinesischen TV-Produktionen wie 3 Body Problem.

Zuletzt wurde der Komponist bei den Hollywood Music in Media Awards 2025 für den Song Against The Tide aus Wuthering Waves als Best Song In A PC/Console Game ausgezeichnet. Zudem war er Teil des Teams hinter dem mehrfach prämierten Soundtrack zu Honor Of Kings 2.0 und wirkte maßgeblich am gefeierten Konzertprojekt Ambience Synesthesia für Arknights mit.

Mit Cellar Door schlägt Brown-Beach nun ein neues Kapitel auf. Inspiriert von Bands wie Opeth, Karnivool, Tool und Katatonia möchte er künftig verstärkt cineastischen und emotionalen Metal veröffentlichen, der seine persönlichen Interessen und Emotionen widerspiegelt.

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