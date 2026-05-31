Soulfly: im Sommer live in Deutschland

Soulfly bringen ihre explosive Mischung aus Groove Metal, Tribal-Rhythmen und kompromissloser Live-Energie zurück nach Deutschland. Im August spielt die von Max Cavalera gegründete Extreme-Metal-Institution sechs Shows in Berlin, Leipzig, Bochum, Freiburg, Rostock und Flensburg. Seit mehr als zwei Jahrzehnten prägt die Band den internationalen Metal mit einem Sound zwischen brachialer Härte, spiritueller Tiefe und politischer Wucht. Im Mittelpunkt der Tour steht das aktuelle Studioalbum Chama, das über Nuclear Blast Records erschienen ist und die Rückkehr zu den charakteristischen Tribal-Grooves der frühen Soulfly-Jahre markiert.

Mit Songs wie Storm The Gates oder Favela/Dystopia knüpft die Band an ihre intensive Anfangszeit an und verbindet rohe Energie mit moderner Produktion. Produziert wurde Chama von Zyon Cavalera und Arthur Rizk im Platinum Underground Studio in Arizona. Inhaltlich bewegt sich das Album zwischen kultureller Identität, Widerstandskraft und spiritueller Selbstfindung.

Die Tribal Technology Tour 2026 verspricht intensive Konzertabende voller Moshpit-Momente, druckvoller Riffs und der unverwechselbaren Atmosphäre, für die Soulfly weltweit gefeiert werden.

Soulfly – Tribal Technology Tour 2026:

03.08.2026 – Berlin – Columbia Theater

04.08.2026 – Leipzig – Hellraiser

05.08.2026 – Bochum – Matrix

11.08.2026 – Freiburg – Jazzhaus

21.08.2026 – Rostock – M.A.U. Club

31.08.2026 – Flensburg – Roxy