Soulfly: veröffentlichen Musikvideo zur neuen Single „Nihilist“ feat. Todd Jones von Nails

Die Extreme-Metal-Pioniere Soulfly werden am 24. Oktober 2025 ihr tribales, mit Spannung erwartetes dreizehntes Album Chama über Nuclear Blast Records veröffentlichen. Dieses Werk ist ein bemerkenswertes Zeugnis für die natürliche Affinität des brasilianischen Songwriters zu kraftvollen und gleichzeitig rhythmischen Riffs, die seinen charakteristischen Sound weltweit geprägt haben. Es ist eine wahre Rückkehr zu den spirituellen Wurzeln von Soulfly, die dennoch eine moderne Kante und Vitalität aufweist. Etwas, das nur von einem wahren Meister seines Fachs erreicht werden kann, und Max hat uns alle erneut verblüfft.

Seht euch das Video zu Nihilist feat. Todd Jones (Nails), das von Costin Chioreanu inszeniert wurde, hier an:

Streamt Nihilist hier: https://soulfly.bfan.link/nihilist

Max Cavalera äußert sich dazu: „My lyrics are inspired by LG of Entombed and Nihilist. He left this earth in 2021 and he was always a big influence on me. This is one of the heaviest songs on the record and I love the fact that we went to Bulgaria to make the video. Todd Jones is the special guest on the song, delivering the hardest line on the record. ‘I don’t believe in anything!’“

Mike De Leon fügt hinzu: „From the depths of the deepest tribes, we bring you the new Soulfly. This being my first official video ever with the guys, is a complete honor. Enjoy it, crank it up and start the living room mosh pits!“

Nihilist, die neueste Single von Soulfly, setzt das Erbe der Familie Cavalera fort und präsentiert einen Track, der ein Zeugnis roher Aggression ist. Der Song zeigt den legendären Sound der Band, der durch die sich entwickelnde Rolle von Zyon Cavalera als Produzent verstärkt wird. Der Track liefert nicht nur den charakteristischen Sound der Band, sondern injiziert auch einen modernen, vitalen, klanglichen Angriff auf den Hörer und featuret Todd Jones von Nails.

