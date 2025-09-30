Flotsam And Jetsam: unterschreiben weltweiten Vertrag bei Napalm Records

Gerade erst zurück von ihrer erfolgreichen Europa-Tour, steht für Flotsam And Jetsam das nächste Kapitel an: Die amerikanischen Thrash-Ikonen haben einen Vertrag bei Napalm Records unterschrieben. Gemeinsam soll schon bald neue Musik veröffentlicht werden.

Mit ihrem kommenden 16. Album setzen Flotsam And Jetsam ihren Erfolgskurs fort. Das Album befindet sich derzeit in Produktion und soll 2026 erscheinen – 40 Jahre nach dem bahnbrechenden Debüt Doomsday For The Deceiver (1986), das als eines der wenigen Alben je eine 6K-Bewertung vom legendären Kerrang! Magazine erhielt.

Obwohl Bassist Jason Newsted damals ausstieg, um sich Metallica anzuschließen, machten Flotsam And Jetsam weiter und legten 1988 das unaufhaltsame No Place For Disgrace nach. So wie ihr legendäres Maskottchen Flotzilla mit jedem Artwork bedrohlicher wurde, entwickelte sich auch die Band fort. Zuletzt legten sie mit Flotsam And Jetsam (2016), The End Of Chaos (2019), Blood In The Water (2021), und I Am The Weapon (2024) einige ihrer besten Arbeiten vor.

Das aktuelle Line-Up ist die wohl stärkste Zusammensetzung von Flotsam And Jetsam seit ihrer Gründung. Frontmann AK Knutson sorgt stetig wachsend für Magie, unterstützt von dem brillanten Gitarrenduo bestehend aus Mitbegründer Michael Gilbert und Steve Conley. Abgerundet wird die Band durch Schlagzeuger Ken K. Mary (Alice Cooper, Accept) und den Neuzugang Bill Bodily, der mit außergewöhnlicher Technik am Bass überzeugt. Flotsam And Jetsam sind bereit, 2026 erneut voller unerbittlicher Aggressivität über die Szene hereinzubrechen!

Michael Gilbert von Flotsam And Jetsam über das Signing:

„Wir freuen uns riesig über die Zusammenarbeit mit Napalm! Es ist ein großartiges Label, das sich genauso leidenschaftlich dem Metal verschrieben hat wie Flotsam And Jetsam. Wir alle in der Band freuen uns auf die tolle Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, das genauso tickt wie wir!“

Napalm Records Senior A&R Sebastian Münch fügt hinzu:

„Wir waren sehr beeindruckt von Blood In The Water und I Am The Weapon, den beiden großartigen Power/Thrash-Alben, die Flotsam And Jetsam in den vergangenen Jahren veröffentlicht haben. Daher sowie durch ihren Status als Metal-Legenden sind wir absolut begeistert und stolz darauf, mit ihnen zu arbeiten, während sie ihr Vermächtnis fortsetzen. Willkommen in der Napalm-Familie!“

Flotsam And Jetsam sind:

Eric „AK“ Knutson – Vocals

Steve Conley – Guitar

Michael Gilbert – Guitar

Bill Bodily – Bass

Ken K Mary – Drums