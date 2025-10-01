Mother Of Millions: „The Line“-Tour für Oktober angekündigt

Die griechische Progressive-Metal-Band Mother Of Millions geht im Oktober auf The Line Tour und gibt (leider) nur ein Konzert in Deutschland: am 16. Oktober im B-Side in Münster.
Die Band ist bekannt für atmosphärische Klangwelten, cineastischen Arrangements und den emotionalen Gesang von Frontmann George Prokopiou. Nach der EP Orbit und dem Album Magna Mater ist The Line die letzte Tour vor einer neuen Studiophase – Fans dürfen sich auf einen intensiven Abend mit Mother Of Millions freuen.
Tourdaten:
14.10.25 – Wien – rhiz Vienna (AT)
15.10.25 – Prag – Subzero Prague (CZ)
16.10.25 – Münster – B-Side (DE) | Tickets
18.10.25 – Warschau – Piękny Brzeg (PL)
19.10.25 – Krakau – Garage Pub (PL)
21.10.25 – Bratislava – PINK WHALE (SK)
22.10.25 – Budapest – Szimpla (HU)
23.10.25 – Cluj-Napoca – Machines Venue (RO)
24.10.25 – Bukarest – B52 The Club (RO)
25.10.25 – Sofia – The Pit, Loud Music Bar (BG)
22.11.25 – Athen – Fuzz Live Music Club (GR)
06.12.25 – Thessaloniki – WE (GR)
Mother Of Millions im Web:
Website
Bandcamp
Instagram
Facebook