Buchtitel: Rabenland

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 368 Seiten

Genre: Psychothriller, Thriller

Release: 13.08.2025

Autor: Max Bentow

Link: https://www.penguin.de/buecher/max-bentow-rabenland

Verlag: Goldmann Verlag

Buchform: Paperback, Klappenbrosch.

ISBN-Nummer: 978-3-442-20658-2

Rabenland ist der zweite Band der Thriller-Reihe um die Ermittler Carlotta Weiss und Nils Trojan, geschrieben von Max Bentow, dem erfolgreichen Spiegel-Bestsellerautor. Der Psychothriller erschien am 13.08.2025 beim Goldmann Verlag in Paperback-Form mit Klappenbroschur und umfasst 368 Seiten. Nach dem Auftaktband Eulenschrei, der im Juli dieses Jahres veröffentlicht wurde, entführt Rabenland die Leser erneut in eine düstere, beklemmende Welt voller Abgründe und psychologischer Spannung. Bentow versteht es, mit seinen packenden Erzählungen und überraschenden Wendungen die Nerven seiner Leser zu kitzeln und die Ermittlungen von Carlotta Weiss und Nils Trojan in atmosphärisch dichten Settings zum Leben zu erwecken. Ein Fall für Nils Trojan wird nun im Doppelpack weitergeführt, ohne den Fokus von Nils zu verlieren.

Die Story von Rabenland:

Vor einer Klinik in der Uckermark wird ein schwer verletztes 17-jähriges Mädchen abgegeben. Es handelt sich um Lilly Steiner, die seit einem Jahr vermisst wurde. Lilly ist stark traumatisiert und kann nicht sagen, wo sie die ganze Zeit gewesen ist. Einzige Erinnerung, die sie preisgibt: Sie habe mit Raben zusammengelebt und angeblich deren Sprache gelernt. Die Ermittler Carlotta Weiss und Nils Trojan übernehmen den Fall. In einem abgelegenen Wald, wo Lilly gefunden wurde, machen sie eine unheimliche Entdeckung: Auf einer Lichtung stehen sieben lebensgroße Puppen in einem Kreis, an Bäume gebunden. Kurz darauf ereignet sich ein zutiefst verstörendes Geschehen, das alles infrage stellt, was Carlotta und Nils bisher über Lilly zu wissen glaubten.