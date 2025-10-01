Veion: haben ihre neue Single „When Days Turn Into Night“ veröffentlicht

Die Heavy-Music-Band Veion, unter Vertrag bei Red Chapel Records, veröffentlichte am 24.09.2025 ihre neue Single When Days Turn Into Night. Der Song thematisiert den langsamen Zerfall des Lichts in Dunkelheit – und die hartnäckige Glut des Kampfes, die sich noch in den Trümmern finden lässt.

Aufgebaut um einen wuchtigen, melodischen Kern und einen chorähnlichen Refrain, verbindet der Track eindringlich-intime Strophen mit einem aufrüttelnden Chorus: „Komm schon – kämpfe gegen diese Dämonen / Lass dich niemals unterkriegen / Die Geschichte ist hier noch nicht zu Ende.“

Mit schonungslosen Bildern und offener Verletzlichkeit bewegen sich die Texte zwischen Gefühllosigkeit und einem letzten, trotzigen Griff nach dem Leben.