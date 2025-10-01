Seraina Telli: präsentiert Video zur neuen Single „Let It All Out“

Seraina Telli hat das offizielle Video zu ihrer neuen Single Let It All Out veröffentlicht. Der Song stammt vom kommenden Studioalbum Green, welches am 24.10. bei Metalville (EDEL) erscheinen wird.

Macht euch bereit für eine ganz neue Seite von Seraina Telli! Let It All Out, die neue Single aus ihrem kommenden Album Green, ist eine kühne und mitreißende Hymne an die Selbstverwirklichung. Mit roher Energie und einem unaufhaltsamen Groove ermutigt dich die Künstlerin, frei deine Meinung zu sagen, niemals die Wahrheit zurückzuhalten und dein wahres Ich zu zeigen.

Mit diesem Track enthüllt Seraina Telli eine völlig neue Facette ihres Songwriting-Talents und beweist einmal mehr, dass sie eine echte Songwriterin aus dem Herzen ist. Let It All Out ist mehr als nur ein Song – es ist ein kraftvolles Statement darüber, an sich selbst zu glauben, die Augen und den Geist zu öffnen und seine Wahrheit anzunehmen.

Dreh die Lautstärke auf und lass alles raus!

Weitere Infos zu Seraina Telli und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: