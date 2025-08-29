Seraina Telli: hat ein Video zur neuen Single „Home“ veröffentlicht

Seraina Telli präsentiert das offizielle Video zu ihrer neuen Single Home. Der Song stammt vom kommenden Studioalbum Green, welches am 24.10. bei Metalville (EDEL) erscheinen wird.

Seraina Tellis neuster Song Home ist von einem tiefen Gefühl der Verbundenheit zur Familie – dem „Familiengefühl“, wie Seraina es selbst nennt – inspiriert. Es überrascht deshalb kaum: Ihre Familie spielt eine zentrale Rolle in ihrem Leben, und eine wichtige Botschaft, die Seraina von ihrer Mutter mit auf den Weg bekommen hat, steht im Mittelpunkt des Songs: „Du kannst immer nach Hause kommen, egal was ist.“

Musikalisch schlägt Seraina mit Home sanftere Töne an als man es von ihr gewohnt ist. Der Song löst sich bewusst vom gewohnten Soundbild, ist zurückgenommen und atmosphärisch, mit warmen, weichen Klängen, die Raum für viele Emotionen lassen. Und doch ist es keine klassische Ballade – vielmehr ist es ein Lied, das zwischen den Zeilen spricht und nachwirkt.

Für Seraina ist Home mehr als nur ein weiterer Song – es ist ein emotionales Statement und zugleich der Auftakt zu einer neuen Phase, die mit dem kommenden Album beginnt.

