Seraina Telli: hat Video zur neuen Single „Consequences“ veröffentlicht

Seraina Telli präsentiert das offizielle Video zu ihrer neuen Single Consequences. Der Song stammt vom kommenden Studioalbum Green, welches am 24.10. bei Metalville (EDEL) erscheinen wird.

In ihrer neuen Single Consequences beschäftigt sich Seraina Telli mit der Verantwortung, die öffentliche Personen tragen – und wie erschreckend oft diese Macht missbraucht wird. „Ich beobachte gerne Menschen“, erklärt die Sängerin. „Auffallend ist, dass viele mit riesigem Einfluss ihn nur für eigene Zwecke nutzen, statt Gutes zu tun.“ Genau dieses Missverhältnis thematisiert sie in ihrem Song: Was bedeutet es wirklich, ein Vorbild zu sein? Und kann man mit den Konsequenzen leben, wenn Millionen einem folgen? Musikalisch zeigt sich Consequences roher und reduzierter als frühere Werke – mit bewusstem Fokus auf die Akustikgitarre. „Der Song rockt trotzdem ordentlich und zwingt einen fast dazu, sich zu bewegen“, sagt Telli. Besonders spannend: Die Hook des Songs war bereits als Hidden Track auf ihrem letzten Album Addicted To Color angedeutet – jetzt entfaltet sie sich mit voller Wucht.

Mit ihrem neuen Album Green präsentiert Seraina Telli eine mutige musikalische Weiterentwicklung – persönlich, klar und konzeptionell durchdacht. Der Titel ist bewusst gewählt: „Für mich erscheint Musik in Farben – und Green ist die erste Farbe eines größeren Projekts“, sagt die Schweizer Musikerin. Thematisch dreht sich vieles um Verantwortung – gegenüber anderen, der Umwelt und sich selbst.

Musikalisch überrascht Green mit mehr elektronischen Elementen und bewusster Zurückhaltung im Rock-Arrangement. Stattdessen rückt Tellis Songwriting noch stärker in den Mittelpunkt. Gemeinsam mit Produzent Rico Horber entstanden facettenreiche, emotionale Tracks, die stilistisch zwischen Pop, Alternative Rock und balladesker Tiefe changieren, kombiniert mit Tellis kernigem und unverwechselbarem Sound.

Die Texte reichen von gesellschaftskritischen Beobachtungen (Consequences) über persönliche Reflexionen (Gold) bis hin zu empowernden Songs wie Let It All Out, die zur Selbstentfaltung aufrufen. Telli zeigt sich dabei so verletzlich wie nie – und beweist damit eindrucksvoll, dass wahre Stärke oft in der Offenheit liegt.

Green ist mehr als ein Album – es ist der Auftakt zu einem neuen Kapitel und ein klares Statement: für mehr Tiefe, Bewusstsein und Authentizität in der Musik.

Green Tracklist:

1. Let It All Out

2. Consequences

3. 17

4. Home

5. Brown Eyed Boys

6. In Your Face Rock

7. Off

8. Love

9. Gold

10. Get Back

11. Oh Oh, Yeah Yeah

12. Black & White