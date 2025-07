Fit For A King: veröffentlichen Video zu „Witness The End“ feat. Chris Motionless

Fit For A King wird am 1. August ihr neues und insgesamt achtes Album mit dem Titel Lonely God über Solid State Records veröffentlichen. Das Album wurde in Los Angeles mit dem Produzenten Daniel Braunstein (Spiritbox) aufgenommen.

Vergangenen Freitag präsentierte die Band das Video zu Witness The End, bei dem Chris Motionless mitwirkt. Seht es euch hier an:

Die Band erklärt: „We didn’t care what anybody thought — we just wanted to write a deathcore song.“ Fit For A King fügen hinzu: „It turned out to be really special. Chris did not disappoint either. Witness The End offers the most unpredictable experience of any song on Lonely God.“ In Bezug auf die Texte wurde die Inspiration aus der Netflix-Miniserie Midnight Mass gewonnen, die einem alten Pastor folgt, der behauptet, ein Wunder erlebt und zum Engel geworden zu sein, aber in Wirklichkeit nur von einem Vampir gebissen wurde, dessen Blut ihm wieder Jugend verlieh.

Im August wird die Band zudem nach Europa kommen, um auf Tour zu gehen, die Deutschland, die Schweiz, Spanien, Benelux, Rumänien und die Tschechische Republik umfasst!

01/08 Rockstadt Extreme Festival, Brasov (ROM)

02/08 Wacken Open Air, Wacken (DE)

03/08 Poppodium Nieuwe Nor, Heerlen (NL)

04/08 Pandora, Utrecht (NL)

06/08 Leyendas Del Rock, Villena (ES)

07/08 Brutal Assault, Jaromer (CZ)

09/08 Alcatraz Festival, Kortrijk (BE)

11/08 Garage Saarbrücken, Saarbrücken (DE)

12/08 Batschkapp, Frankfurt Am Main (DE)

13/08 Felsenkeller Leipzig, Leipzig (DE)

15/08 Summer Breeze Open Air, Dinkelsbühl (DE)

16/08 Reload Festival, Sulingen (DE)

17/08 Rock The Lakes, Cudrefin (CH)

