Black Sabbitch: haben einen Vertrag beim renommierten Label Ripple Music unterzeichnet

Die all-female Black Sabbath Tribute-Band Black Sabbitch hat einen Vertrag mit dem renommierten Label Ripple Music unterzeichnet und wird noch in diesem Jahr ihr mit Spannung erwartetes Live-Album Unrest In The West veröffentlichen.

Zur bevorstehenden Veröffentlichung äußert sich die Schlagzeugerin Angie Scarpa: “Every night on tour, we make time to visit with fans, and the number one question we’re asked is ‘When will you make a live album we can buy’? So when Ripple Music came calling the only dilemma we faced was what to include. 13 years in, we have a huge catalog of material we play (enough for 8 records). We wanted to make a fun, hard-hitting record that felt like our live shows and not lean on the same old setlist you might hear from countless others. We hope you enjoy the selections.”

Gegründet im Jahr 2012 von der gefeierten Session-Schlagzeugerin Angie Scarpa, hat sich Black Sabbitch schnell als kraftvolle Band etabliert und ein erstklassiges Line-up von Musikerinnen rekrutiert, darunter Emily Burton (Fireball Ministry), Melanie Makaiwi (Penny Dreadfuls, Scarling) und Alice Austin (Zola Turn). In den letzten zehn Jahren hat die Band weltweit das Publikum begeistert, ausverkaufte Shows gespielt und sich den Respekt von Kritikern, Fans und anderen Musikern erarbeitet.

Black Sabbitch hat das typische Label der „Tribute-Band“ überschritten und liefert elektrisierende Auftritte, die den Geist von Black Sabbath ehren und gleichzeitig ihre eigene einzigartige Energie und Intensität hinzufügen. Ihr Talent und ihre Hingabe haben ihnen begehrte Auftritte bei großen Festivals und Veranstaltungen eingebracht, darunter die erste Ozzfiesta auf persönliche Einladung von Sharon und Ozzy Osbourne, Auftritte bei Cal Jam mit den Foo Fighters und ein Konzert vor 80.000 Menschen beim Wacken Open Air in Deutschland.

Die Band hat auch das Psycho Las Vegas und das Maryland Doom Fest headlined, auf der Kiss Kruise auf Wunsch von Paul Stanley gespielt und mit Künstlern wie Nick Zinner (Yeah Yeah Yeahs), Shepard Fairey und Peaches zusammengearbeitet. Kritiker haben Black Sabbitch für ihre Fähigkeit gelobt, die Kraft und den Groove des ursprünglichen Sabbath-Katalogs einzufangen, wobei Publikationen wie LA Weekly, Times Union und San Diego Reader ihre Auftritte als „fesselnd“, „unbestreitbar“ und „zauberhaft“ bezeichnet haben.

Mit ihrem kommenden Live-Album Unrest in the West ist Black Sabbitch bereit, ihr beeindruckendes Live-Erlebnis Fans auf der ganzen Welt näherzubringen. Das Album enthält tiefgehende Stücke wie A National Acrobat und Wheels of Confusion und ist eine unverzichtbare Sammlung für alle Sabbath-Verehrer.