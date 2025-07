Castle Rat: Epische Reise beginnt mit neuer Single „Wolf I“

Die mystischen Meister des Heavy Metal, Castle Rat, präsentieren ihre epische neue Single Wolf I, die aus ihrem mit Spannung erwarteten Album The Bestiary stammt, welches am 19. September über King Volume Records (USA) und Blues Funeral Recordings (UK/Europa) veröffentlicht wird. Die Band hat zudem eine umfassende Europatour angekündigt, die auf ihre umfangreiche US-Tour im Herbst folgen wird.

Zum Song äußert sich Gitarrist und Sänger Riley Pinkerton (Die Rat Königin): „Wolf I marks the gateway into The Bestiary, setting the stage for the epic journey ahead. The Wolf—fierce, solitary, and primal—serves as both symbol and sentinel, embodying the shadow self and guiding listeners through peril with instinct and ferocity. The track is a tempest of layered riffs and surging energy, building toward a thunderous, headbanging climax. With its haunting vocal chants and immersive atmosphere, Wolf I expands the Castle Rat sonic universe—introducing, for the first time, a blistering, razor-edged solo by Franco The Count Vittore, delivered with surgical precision and flair.”

Seit ihrer Gründung im Jahr 2019 hat Castle Rat ein lebendiges Labyrinth aus Fantasielore erschaffen, angeführt von Die Rat Königin (alias Riley Pinkerton). Gemeinsam mit Der Count, Der Pestdoktor und Der Allsehende Druide hat die Gruppe unzählige Kämpfe gegen Die Rat Reaperess mit Riffs, Schwertern und Zaubersprüchen auf Bühnen im ganzen Land ausgetragen.

Das Album wurde von Randall Dunn (Sunn O))), Wolves In The Throne Room, Björk) aufgenommen und von Jonathan Nuñez (Torche, Restless Spirit) gemischt. Die neueste Odyssee der Band umfasst 13 fesselnde Tracks voller epischer Zerstörung und mystischem Metal. Zur neuen Platte sagt Die Rat Königin: „The Bestiary is a conceptual book of beasts containing a collection of mystical creatures from a world forgotten. The last remaining souls of each have been gathered and preserved by The Wizard. Cautionary tales of each beast and The Wizard himself are woven through the power of traditional heavy metal song and spell.“

Das neue Album The Bestiary erscheint am 19. September bei King Volume Records (USA) und Blues Funeral Recordings (UK/Europa).

Castle Rat ist eine Medieval Fantasy Heavy Metal Band aus NYC, angeführt von Die Rat Königin, Riley Pinkerton, an Rhythmusgitarre und Gesang. Auf ihrer Mission, Das Reich vor denen zu verteidigen, die es zerstören wollen, wird Die Rat Königin von Der Count (Franco Vittore) an der Leadgitarre und im Backgroundgesang, Der Pestdoktor (Charley Ruddell) am Bass und Der Allsehende Druide (Joshua Strmic) am Schlagzeug unterstützt. Gemeinsam stellen sie sich der unbarmherzigen Wut ihrer Erzfeindin: dem Tod, selbst — Die Rat Reaperess. Im Laufe ihrer Reise hat Castle Rat unter anderem mit Monolord (SE), Acid King (CA), Green Lung (UK) gespielt und trat bei Festivals wie Desertfest NYC, RPM Fest und Hopsmoker auf.

Seit ihrer Gründung im Oktober 2019 haben sie ihr Debütalbum Into The Realm bei King Volume Records im April 2024 veröffentlicht, das über eine Million Streams auf Spotify erreicht hat und bei seiner Veröffentlichung das meistverkaufte Hard Rock/All Rock Album auf Bandcamp war. Die Band hat eine treue Fangemeinde aufgebaut, indem sie eine fesselnde, interaktive Live-Performance mit choreografierten Kampfszenen bietet, die Fans anzieht, die nach Schwertern und Zauberei, Stoner und Doom, Kampfmädchen und Bestien, Frazetta und Sabbath verlangen.

Das Jahr 2025 begann explosiv. Castle Rat startete eine rekordverdächtige Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung ihres zweiten Albums, die in nur 37 Minuten vollständig finanziert wurde. Die einmonatige Fundraising-Aktion wurde zur erfolgreichsten Metal-Kickstarter-Kampagne seit über einem Jahrzehnt und schloss mit 139.000 Dollar ab. Nur wenige Tage nach der Kampagne betrat die Band das Studio, um ihr zweites Album mit Produzent Randall Dunn aufzunehmen. Nach zwei ausverkauften Touren Ende 2024 unternahm die Band im März 2025 eine Headliner-US-Tour, gefolgt von einer sechs Wochen langen Europatour mit zahlreichen Festivalauftritten, darunter Desertfest, Hellfest und Copenhell.

Ihr zweites Studioalbum wird im September 2025 bei King Volume Records und Blues Funeral Recordings erscheinen. Der Album-Launch wird von einer zweimonatigen Tour durch die USA und Europa begleitet.

Fall US Tour 2025 (Tickets hier erhältlich)

05.09.2025 Boston, MA – Sonia

06.09.2025 – Elizabethtown, NY – Otis

07.09.2025 – Montreal, QC – Piranha Bar

08.09.2025 – Toronto, ON – Lee’s Palace

09.09.2025 – Columbus, OH – Ace Of Cups

10.09.2025 – Chicago, IL – Reggies

12.09.2025 – Kansas City, MO – The Ship

13.09.2025 – Colorado Springs, CO – What’s Left Fest

14.09.2025 – Salt Lake City, UT – Urban Lounge

16.09.2025 – Seattle, WA – Clockout Lounge

17.09.2025 – Portland, OR – Star Theater

18.09.2025 – Austin, TX – Fantastic Fest

20.09.2025 – Berkeley, CA – Cornerstone

21.09.2025 – Los Angeles, CA – Zebulon

22.09.2025 – San Diego, CA – The Casbah

23.09.2025 – Phoenix, AZ – Last Exit

24.09.2025 – Albuquerque, NM – Sister

27.09.2025 – Houston, TX – Last Concert

28.09.2025 – New Orleans, LA – Gasa Gasa

30.09.2025 – Atlanta, GA – The Earl

01.10.2025 – Asheville, NC – Eulogy

02.10.2025 – Raleigh, NC – Chapel Of Bones

03.10.2025 – Charlottesville, VA – Southern Cafe

04.10.2025 – Baltimore, MD – Ottobar

05.10.2025 – Brooklyn, NY – Music Hall of Williamsburg

Europatourdaten

16.10.2025 – Prag, CZ – Cafe V Lese

17.10.2025 – Leipzig, DE – Werk 2

18.10.2025 – Arnhem, NL – Willemeen

19.10.2025 – Antwerpen, BE – Desertfest

21.10.2025 – Köln, DE – Volta

22.10.2025 – Aschaffenburg, DE – Colos-saal

23.10.2025 – Berlin, DE – Lido

24.10.2025 – Kopenhagen, DE – Copenhell Metal Cruise

25.10.2025 – Kopenhagen, DE – Copenhell Metal Cruise

27.10.2025 – Hamburg, DE – Indra

28.10.2025 – Karlsruhe, DE – Stadtmitte

30.10.2025 – Barcelona, ES – Upload

31.10.2025 – Lyon, FR – Les Subs

01.11.2025 – Vellet, FR – Westill Festival

02.11.2025 – Lille, FR – La Bulle Cafe

04.11.2025 – Brighton, UK – Green Door Store

06.11.2025 – London, UK – Electric Ballroom

07.11.2025 – Nottingham, UK – Bodega

08.11.2025 – Manchester, UK – Damnation Festival