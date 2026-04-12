Castle Rat: veröffentlichen Musikvideo zu „Siren“

Enter The Realm! Mit ihrer eigenwilligen Vision sorgten Castle Rat aus New York in jüngster Vergangenheit für reichlich Aufsehen in der Metalszene. Angeführt von „The Rat Queen“ Riley Pinkerton (Gitarre/Gesang) drängt die Band aus dem Untergrund zunehmend ins Rampenlicht.

Vor wenigen Tagen erschien eine denkwürdige KEXP-Session, im Sommer werden Castle Rat auf diversen Festivals in Europa zu sehen sein, das 2025 veröffentlichte Album The Bestiary steht vor umfassenden Reissues und nun erscheint das von Pinkerton selbst konzipierte und gedrehte Musikvideo Siren. Schaut am besten direkt rein:

The Rat Queen ist auf ihrer Mission, The Realm zu vergrößern und zu verteidigen, nicht allein: Unterstützt von The Count (Franco Vittore; Leadgitarre/Background-Vocals), The Plague Doctor (Charley Ruddell, Bass) und The All-Seeing Druid (Josh Strmic, Schlagzeug) stellt sie sich dem unerbittlichen Zorn ihrer Erzfeindin: dem Tod selbst – The Rat Reaperess.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2019 haben Castle Rat 2024 ihr Debütalbum Into The Realm veröffentlicht und sind unter anderem bei Festivals wie dem RPM Fest, Hopsmoker, Desertfest, Hellfest und Copenhell aufgetreten. Über die Jahre hat sich die Band eine treue Fangemeinde aufgebaut, indem sie fesselnde, interaktive und traditionsreiche Live-Auftritte mit choreografierten Kampfszenen kuratiert und Fans rekrutiert, die sich nach Schwertern und Zauberei, Stoner und Doom, Kampfbabes und Bestien, Frazetta und Sabbath sehnen.

Ihr zweites Studioalbum, The Bestiary, erschien Ende 2025 und wurde von Kritikern und Fans hoch gelobt, wodurch die Band in bisher unbekannte Bereiche der Heavy-Musik vorstieß. Am 17.04. erscheint eine limitierte Zoetrope-Vinyl-Version des Albums, bevor The Bestiary am 29.05. neu auf CD und in zwei weiteren Vinyl-Editions aufgelegt wird.

Einen guten Eindruck davon, wie die Dinge in The Realm laufen, bekommt man aktuell durch Castle Rats frisch veröffentlichter KEXP-Session, in der die Band nicht nur drei ihrer beliebtesten Songs performte, sondern auch ihre Mission erläuterte. Binnen weniger Tage sammelte das Video mehrere Hunderttausend Views:

Im Sommer 2026 werden Castle Rat ihre Mission auch in Europa vorantreiben. Wer die Strahlkraft der Band einmal live erleben möchte, kann das zu folgenden Terminen tun:

Castle Rat live:

29.07.2026 – (NO) Bergen, Beyond The Gates Festival

31.07.2026 – (DK) Kopenhagen, Pumpehuset

01.08.2026 – (DE) Wacken, Wacken Open Air

04.08.2026 – (PL) Warschau, Hydrozahadka

06.08.2026 – (CZ) Jaromer, Brutal Assault Festival

08.08.2026 – (BE) Kortrijik, Alcatraz Festival

09.08.2026 – (UK) Catton Hall, Bloodstock Festival

10.08.2026 – (UK) Southampton, The 1865

12.08.2026 – (DE) Dinkelsbühl, Summer Breeze Open Air

13.08.2026 – (DE) Marienthal, Hoflärm Festival

15.08.2026 – (NL) Eindhoven, Dynamo Metal Fest

16.08.2026 – (FR) Carhaix, Motocultor Festival

Auch unser Time-For-Metal-Redakteur Juergen S. war äußerst angetan von The Bestiary. Hier kommt ihr zu seinem Review: