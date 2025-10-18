Beyond The Gates: gibt neue Namen für die Ausgabe 2026 bekannt

Beyond The Gates freut sich, fünf neue Acts für das Line-Up 2026 bekannt zu geben. Das legendäre Festival wird die erste Show von Beherit in Norwegen präsentieren. Die finnischen Legenden haben unzählige Bands inspiriert und ihren eigenen Weg im Black Metal Genre mit wegweisenden Alben wie The Oath Of Black Blood und Drawing Down The Moon geebnet. Ergänzt wird das Line-Up durch die Schweizer Extreme-Metaller Bölzer, die aufstrebenden Doom-Stars Castle Rat, die norwegischen Dold Words Ens Navn und das schwedische Stoner-Trio Saturnalia Temple.

Zu den bisherigen Namen zählen Emperor, 1349, Arcturus und Misotheist, sowie die Rückkehrer Imha Tarikat, The Ruins Of Beverast, Spectral Wound, Warning, Forteresse, Sulphur Aeon und Concrete Winds.

Vom 29. Juli bis 1. August wird Beyond The Gates zum 14. Mal stattfinden und zeigen, warum das Festival zu einem internationalen Metal-Treffen gewachsen ist. Es zieht Besucher aus 50 verschiedenen Ländern der Welt an und hat sich zu einem globalen Phänomen entwickelt. Das Festival findet im Stadtzentrum von Bergen statt und nutzt mehrere Veranstaltungsorte in der Stadt, darunter die legendäre Grieghallen und USF Verftet. Die Festivalpässe sind jetzt im Verkauf.

Willkommen zu vier Tagen der Dunkelheit im Herzen von Bergen.

Tickets bekommt ihr hier.